Seringueira é a campeão da Segunda Divisão do campeonato de Barueri

Um time criado e nascido na Rua Seringueira há sete anos no bairro do Parque Viana em Barueri.

A união sempre foi o diferencial, o time foi formado por Fabinho (Presidente), Binho, Vagal, Wanderson, Tica (in memoriam), Flavinho, Leandro, Sidney, Claudio, Toninho de Brito, esse era o elenco que jogava pelas ruas do bairro e torneios.

O time entrou duas vezes no Rebolo e uma delas o time foi suspenso devido um a jogador que se inscreveu em duplicidade no campeonato.

Um dos principais nomes da história do time, o finado Tica havia abraçado a causa do time do Parque Viana.”Todos os domingos jogávamos no campo da várzea e no futsal. Treinávamos todas as noite spara entrosar mais o time, foi sensacional a preparação”, diz o presidente Fabinho.

Logo após a punição o time voltou com força total e conseguiu o tão almejado acesso através do rebolo para a série Prata e desde então nunca, sempre fez um bom papel no campeonato.

O time é mantido até hoje pelos amigos que gostam de futebol através de rifas. A equipe não possui patrocinadores e luta ano após ano para se manter e fazer bonito nos campos e nas quadras de Barueri

Depois de algumas dificuldades no meio do caminho, o Seringueira se estruturou e foi em busca de jogadores mais renomados na várzea, o primeiro que abraçou a causa e e todos são agradecidos a ele é o Vaguinho, e depois vieram Juninho Alegria, Wallison e Gago que tem 40 anos de idade.

Nos últimos três anos, o time ganhou corpo e amadureceu, os jogadores entenderam a filosofia do presidente Fabinho e buscaram o seu lugar sol. Em 2015, o time foi desclassificado nas quartas de final. Em 2016, o time foi eliminado nos pênaltis com a melhor campanha na semifinal. E neste ano o time se consagrou campeão da 2ª Divisão de Barueri, na união e na raça e sem pagar nenhum jogador, tudo pela amizade e pela Família Seringueira F.C. “É o choque” foi uma expressão criada pelo presidente Fabinho para incentivar os seus jogadores quando estavam em desvantagem: “É o choque de realidade por tudo que passaram na várzea. Agradeço a Deus e depois minha família Assis em especial minha mamãe, Vanessa minha irmã e Alice minha sobrinha que sempre ajudam em tudo do time, mesmo quando peço em cima da hora”, encerra o presidente