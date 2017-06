Serviços de zeladoria em Osasco crescem 500% no ano de 2017

Assim que tomou posse em janeiro deste ano, o prefeito Rogério Lins encontrou Osasco com muitos problemas referentes à zeladoria da cidade, como a manutenção de praças, ruas, córregos e parques públicos. , Lins implantou a “Operação Osasco Renovada”, que consiste em uma ação intersecretarial, em que funcionários das Secretarias de Serviços e Obras, Transportes, Saúde, Habitação e Meio Ambiente realizam serviços de capinagem, roçagem, poda de árvores, recolhimento de entulhos e de veículos abandonados

Assim, passadas as medidas de emergência da Osasco Renovada, que é uma operação permanente, a Secretaria de Serviços e Obras mapeou a cidade e distribuiu equipes que realizam diariamente serviços de manutenção em todos os bairros das zonas Norte e Sul. São funcionários da SSO que trabalham na manutenção de praças, coleta de entulho, varrição de praças e ruas, reparos em instalações gerais, retirada de móveis, tapa-buraco, reforma de boca de lobo, limpeza de córregos e construção de bueiros. Conforme um relatório evolutivo elaborado pela Secretaria de Obras, alguns desses serviços tiveram aumento de até 500% nos primeiros quatro meses deste ano em comparação com o mesmo período de 2016. É o caso, por exemplo, dos serviços de manutenção de praça que cresceram 500% no período de 01/01 a 07/05/2017. Em seguida, aparecem os serviços de reforma de boca de lobo, 367%; limpeza de córregos, 350%; construção de bueiros, 250%; colocação de placas de proibido jogar lixo/entulho, 194%; coleta de entulhos, 179%; e varrição de rua, com 81%.