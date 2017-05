Sesi Osasco abre inscrições para curso gratuito de teatro

Você já pensou em ser um artista de novela ou estrelar nos grandes teatros do país. Agora você poderá ter a oportunidade de realizar esse sonho. O Sesi-Osasco abrirá inscrições para um curso de teatro de forma gratuita. As inscrições estarão abertas a partir do dia 3 de fevereiro, para os cursos de iniciação teatral.

Serão disponibilizadas vagas para três módulos. Os semestrais, Jogos Teatrais (para alunos a partir de 8 anos de idade) e Ler a Cena (pessoas com idade acima de 9 anos) são voltados aos interessados na experimentação da linguagem teatral.

Já o módulo anual, Múltiplas Linguagens, é direcionado para alunos com mais de 18 anos que já possuam alguma experiência em artes cênicas.

As aulas serão realizadas no Centro de Atividades Culturais do Sesi-SP de Osasco, na Avenida Getúlio Vargas, 401 – Jardim Piratininga , o telefone para mais informaçõe é o 3602-6200.

Os interessados devem procurar a Secretaria Única do Sesi para realizar a matrícula de acordo com as seguintes datas: para os cursos livres semestrais, de 3 a 15 de fevereiro, as inscrições serão exclusivas para os beneficiários da indústria e os alunos do Sesi-SP; a partir de 17 de fevereiro, as vagas remanescentes serão abertas ao público em geral.

Já o curso anual receberá inscrições de 3 a 28 de fevereiro e contará com um processo seletivo.