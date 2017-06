SESI-Osasco tem teatro gratuito neste fim de semana

No ano em que celebra 20 anos nos palcos, a companhia LaMínima Circo e Teatro circula por diversos teatros do SESI no Estado de São Paulo com algumas de suas produções mais marcantes. O público do SESI Osasco será um dos contemplados com um dos espetáculos, a comédia infanto-juvenil Luna Parke, em cartaz na unidade neste sábado (17) e domingo (18), às 14h. As sessões são gratuitas e os ingressos antecipados podem ser reservados pelo Meu SESI (www.sesisp.org.br/meu-sesi).

A peça recria o ambiente dos parques de atrações e oferece aos visitantes um acervo com as mais fantásticas apresentações: “Monga, a Mulher Gorila”, “O Homem-Galinha”, “Johnny, o Homem-Balla”, e muitas outras surpresas, todas patrocinadas pelo poderoso “Elixir Luna Parke, a vida num instante!”. A Companhia coroa o espetáculo encenando uma farsa, esta talvez, a mais “bizarra” das atrações.

SERVIÇO

Local: SESI Osasco – Av. Getúlio Vargas, 401 – Piratininga, Osasco – SP

Datas: 17 e 18 de agosto 2017 – Sábado e domingo 14h.

Duração: 50 minutos

Classificação indicativa: Não recomendado para menores de 10 anos.

Entrada gratuita – Reservas antecipadas pelo Meu SESI (www.sesisp.org.br/meu-sesi).

Os ingressos serão distribuídos 1h hora antes do início do espetáculo.