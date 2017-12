Sessão Solene na Câmara de Osasco comemora Semana Glória Giglio

A lei nº 4849 instituiu no Calendário de Osasco a Semana Glória Giglio, a ser celebrada anualmente, de 1 a 7 de novembro, atendendo projeto de lei proposto pelo vereador Alex Sá, aprovado por unanimidade e sancionado pelo prefeito Rogério Lins

Em comemoração a essa aprovação, na terça-feira,12, foi realizada uma sessão solene que recebeu um grande público para prestigiar a merecida homenagem a uma pessoa que tanto fez pelos mais humildes de Osasco, não apenas quando em dois mandatos de seu marido Dr. Celso Giglio foi a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Osasco. Glória Giglio implantou projetos que até hoje beneficiam milhares de pessoas, entre os quais Geração de Renda e Valorização da Vida, Casamento Comunitário, Natal na Cidade, Artesanato, Inclusão à Informática, Coral Arco Íris, Hip Hop, Tarde da Solidariedade, Ateliê, Grafite e Arte e Biblioteca Ambulante.

No evento, além dos familiares do casal Glória e Celso Giglio, já falecidos, em especial dos filhos Giovana, Isabela, Antonio Neto, Celso Júnior e Guilherme, presença do prefeito Rogério Lins e sua esposa Aline Lins, Ana Maria Rossi, vice-prefeita, os vereadores Dr. Lindoso, presidente, Alex Sá, Lúcia da Saúde, Toniolo, De Paula, Jair Assaf, Ribamar, Renato Bonin e Tinha Di Ferreira, secretários municipais José Carlos Vido, Ana Paula Rossi e Gelso de Lima, ex-prefeito Silas Bortolosso, Claudio Piteri, ex-vereador e vice-presidente da Fundação Casa, ex-primeira dama Janete Sanazar, Jô Antiório, governador do Rotary Internacional, Maria Coluna vereadora por sete mandatos, o empresário Luciano Camandoni entre outros.

A mesa foi constituída pelos vereadores Lindoso e Alex Sá, Ana Maria Rossi, Rogério Lins e Aline Lins, Isabela Giglio e Antonio Giglio Neto.

Na sessão, após os hinos, a apresentação de um vídeo com imagens e depoimentos emocionou a todos que conheceram Glória Giglio, mulher que mudou o conceito de Fundo Social com projetos já mencionados que foram implantados até em outras cidades. No vídeo, Lu Alckmin, primeira-dama do Estado, afirma que Glória Giglio inspirou as futuras gerações e no final, a depoente Dalva Christofoletti, presidente do Centro de Estudos e Apoio aos Municípios e Empresas (Ceame) parabenizou o vereador Alex Sá, preocupado em fazer uma homenagem a uma mulher que, reconhecidamente, foi tão importante para Osasco, que fez história e fará parte de Osasco para sempre.

Depoimentos

Alex Sá – “Emociona ver um vídeo como esse. Não tive o prazer de conhecê-la, mas pelo que soube sobre ela, é merecedora de todas as homenagens, especialmente pelo que fez pelas famílias mais necessitadas e que foram beneficiadas com suas ações no Fundo Social, ações e projetos que engrandecem uma cidade. Agradeço à família Giglio a oportunidade que me deram de prestar essa homenagem com a apresentação da propositura que foi aprovada por todos e sancionada pelo prefeito Rogério Lins. Agradeço à família, a todos os presentes e à minha equipe”.

Rogério Lins – “Um dia de alegria para todos que amam essa cidade. Parabéns ao vereador Alex pela iniciativa. Estudo a trajetória bem sucedida de Celso Giglio e sei do carinho que ele tinha com a família, com seus filhos, netos e o amor de sua vida, Glória Giglio. Ele me dizia, Rogério nunca se esqueça de sua família. Hoje temos uma grande homenagem à família. Osasco sempre nos une e a dona Glória sempre nos uniu. Solidariedade e sementes do amor ao próximo foram plantadas por ela. O lado social marca para sempre a vida das pessoas. A mãe de vocês está sempre viva em seus corações. É motivo de orgulho o que ela fez, os cursos que implantou, o carinho pelos mais humildes e pela família que construiu, que tanto fez e que continuará a fazer pela nossa cidade”.

Silas Bortolosso – “Glória Giglio fez um profundo trabalho no Fundo Social. Reconhecemos o trabalho de todas que a antecederam mas foi ela um diferencial com a implantação dos mais diversos projetos, tirando crianças das ruas, gerando renda, profissionalizando, entregando próteses sem dinheiro público, mas com a doação do empresariado, fazendo a alegria de 70 mil até 100 mil crianças com a entrega de brinquedos no Natal, colaborando para a união de milhares de famílias com o seu projeto Casamento Comunitário, entre tantas outras ações em prol da comunidade. Hoje, Celso e Glória estão juntos, felizes, porque ele dizia que não conseguia viver sem ela. Essa semana tem que ser estendida a todas as secretarias da prefeitura para promover a solidariedade. Ela será sempre lembrada com carinho”.

José Carlos Vido – “Não podia perder a oportunidade de falar de uma pessoa, que em vida personificou o dom de transformar para melhor a vida das pessoas, juntamente com seu marido. Falar de Glória Giglio é andar por Osasco e em cada esquina ver uma realização dos dois, do Celso e do que essa mulher maravilhosa fez por Osasco. Nunca perdeu a ternura e nem a sensibilidade quando tocava o seu piano ou trocava a fralda de um bebê na área livre. Agradeço a você Alex pela iniciativa, aos demais vereadores e ao prefeito Rogério Lins em meu nome e de minha família. A homenagem é justíssima”.

Isabela Giglio – “É com satisfação que nossa família vem à Câmara participar da homenagem. Glória amou seus pais, a música, a arte, a Deus, seu marido, filhos, netos e o próximo. O grande amor de sua vida foi Celso Giglio. Foram 44 anos ao lado de quem sempre manteve o sorriso de quem ama a vida. Desenvolveu trabalho por duas vezes como presidente do FSS, implantando os mais diversos cursos e projetos, além de campanhas de material escolar, aparelhos auditivos, tarde da solidariedade e promovendo mostras de artistas osasquenses. Sempre teve carinho com o povo, na cidade que conheceu com a palma das mãos. Vivia num mundo em que se praticava o bem. Fez a história da solidariedade. Por tudo isso foi merecedora dessa homenagem. Agradeço ao Alex Sá, demais vereadores e prefeito Rogério Lins, prefeito que com sua esposa sempre nos recebe com carinho. Agradeço também às “meninas” que sempre trabalharam com ela, ao Silas, ao Vido, à Magali Aragoni. Glória Giglio norteou sua vida pela fé e no Fundo Social essa frase era repetida por todos, todos os dias: “Senhor, que através de sua presença nos possamos levar a paz ao coração dos que nos procuram”. Essa foi a vida da Senhora Solidária”.