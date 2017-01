Sete pessoas espancaram morador do Novo Osasco em choperia

Na madrugada de domingo, 15, o morador do Novo Osasco Eloi Humberto Araújo, de 30 anos, foi comprar uma cerveja na choperia do Marcão que fica na avenida Sarah Veloso, no jardim Veloso em Osasco. Quando estava saindo do local, ele foi surpreendido por sete pessoas que começaram uma sessão de espancamento.

Eloi estava com outro amigo que também sofreu agressões, mas o a pior situação ficou com Eloi. O jovem está na UTI do Hospital Sino Brasileiro no Centro de Osasco com traumatismo craniano e sedado.

Amigos de Eloi fizeram um boletim de ocorrência. Até o momento ninguém foi preso.