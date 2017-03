Sete veículos foram recuperados pela GCM de Osasco nas duas primeiras semanas de Março

A Guarda de Osasco localizou mais sete veículos nos primeiros dias do mês de março. No dia 2, um Fox, ano 2010, produto de roubo foi encontrado no Jardim Rochdale. Dia 3, um Toyota Etios, ano 2014, produto de roubo, localizado no Bairro Três Montanhas; Dia 6 de março, uma Saveiro Cross, ano 2013, produto de furto, localizada em frente a EMEF Marina Von, no Parque Cachoeirinha; Já no dia 8, um Honda Civic, ano 2012, produto de roubo foi encontrado no Jardim Conceição. No domingo, 12, dois veículos foram localizados sendo uma motocicleta Teneré, ano 2016, produto de roubo, com dois indivíduos sem capacete, que após a ordem de parada empreenderam fuga, momentos depois perderam o controle da moto e continuaram a fuga a pé com destino ignorado. Também no domingo um Ford Fiesta, ano 2012, produto de roubo foi encontrado pela equipe da Ronda Escolar em frente a EMEF Maestro Domingos Blasco, Zona Sul de Osasco.

A localização do sétimo veículo, um celta preto, ano 2002, que foi roubado por dois indivíduos, no dia 27 de fevereiro, onde a vítima resolveu procurar o veículo por meios próprios e ao encontrá-lo com dois indivíduos, temerosa solicitou auxílio da Guarda Civil de Osasco que imediatamente abordou os suspeitos, após averiguação foram indagados sobre o veículo, os quais responderam que na data anterior conheceram uma pessoa em um posto de gasolina, quando solicitaram o carro emprestado e ao retornarem para devolver o veículo não o encontraram mais, fato que fez com que eles permanecem com o veículo. Diante da situação os agentes conduziram a dupla até o Distrito Policial, onde a vítimas não os reconheceram como autores do roubo. Com base nos fatos a autoridade de plantão ratificou a voz de prisão ao condutor, elaborando boletim de ocorrência de receptação. Os demais veículos citados foram conduzidos ao Distrito Policial para elaboração do boletim de ocorrência e após registro entregues aos seus respectivos donos.