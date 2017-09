Shopping de Carapicuíba concorre a prêmio nacional

O Plaza Shopping Carapicuíba chega à final do Prêmio Abrasce 2017 – Categoria Novos Empreendimentos – que acontece nesta quarta, 13 de setembro, a partir das 20h.

Ao completar um ano de funcionamento em outubro próximo, o Plaza Shopping Carapicuíba superou mais de 200 projetos de empreendimentos de todo o Brasil e disputa a premiação com o Catuaí Palladium de Foz do Iguaçu, o Grandshopping de Fortaleza e o Shopping Center Bosque Grão-Pará de Belém.

O Prêmio Abrasce visa ao reconhecimento e ao incentivo de projetos desenvolvidos por shoppings de todo o Brasil, com o objetivo de reforçar a importância da indústria de shopping centers como agente de transformação da realidade social, ambiental e econômica do país, tendo em vista a intensa relação com a comunidade, o meio ambiente e as pessoas.

Em 2017 a premiação reconhecerá os melhores projetos conduzidos pelos shoppings em sete categorias: Expansão & Revitalização, Sustentabilidade, Marketing Campanhas Institucionais, Marketing Eventos e Promoções de Natal, Novos Empreendimentos e Gestão de Equipes.