Shopping União de Osasco oferece curso gratuito de culinária para a Páscoa

A Páscoa pede passagem na programação de cursos do Shopping União de Osasco com receitas práticas e deliciosas. Além disso, artesanatos diferenciados e o melhor da culinária marca presença na grade de março. Inscrições – Somente presenciais, de segunda a sexta-feira, das 14h às 16h30 e das 17h30 às 21h, na Central de Cursos, Piso Avenida, corredor de serviços (próximo ao Poupatempo).

ARTESANATO :

13/3 – 14h às 16h e 18h às 20h – Aprenda a confeccionar com a artesã Erica Schirmanoff um prático e útil porta-pincel de maquiagem. As alunas devem levar para aula tesoura, pincel, rolinho de espuma e dois tecidos de algodão medindo 50 x 70cm cada.

14/3 – 14h às 16h e 18h às 20h – A artesã Shirlene Chiarelli ensina a confeccionar uma linda flor em pedraria.

15/3 – 14h às 16h e 18h às 20h – Elisabete Loturco ensinará a criar uma caixa para bombons utilizando caixa em mdf e técnica 3D com papel de decoupagem. Os alunos devem levar uma caixa em mdf 12 x 12 x 7, pincel, rolinho de espuma e tesoura.

16/3 – 14h às 16h e 18h às 20h – Aprenda a fazer um lindo coelhinho em dobradura de toalha com a artesã Janete Benedetti. Os inscritos devem levar uma toalha de microfibra.

CULINÁRIA :

17/3 – 14h às 16h – Chocolate – bombons recheados de cereja com licor, ovos vazados e dourados em formato de toca de coelho com a culinarista Fátima Giacone da Central Distribuidora.

20/3 – 14h às 16h – Minibolos – a culinarista Adriana Maeda da Central Distribuidora e os produtos Arcolor ensinam a preparar minibolos decorados com pasta americana.

20/3 – 18h às 20h – Massas – nessa aula, a culinarista Débora Oliveira vai ensinar a preparar a massa, o recheio e a montagem de lasanha à bolonhesa e molho ao sugo.

21/3 – 14h às 16h – Pão de mel – aprenda a fazer a massa deliciosa e fofinha para preparar o pão de mel tradicional banhado e o pão de mel gelado.

21/3 – 18h às 20h – Ovos de Páscoa – tradicionais e trufados com a culinarista Luciana Matos da Central Distribuidora.

22/3 – 14h às 16h – Drip cake (bolo decorado com gotas) – aprenda a preparar esse delicioso bolo com recheios que podem virar um sorvete com calda anticongelante com a culinarista Valquiria Silva da Central Distribuidora e produtos Alispec.

22/3 – 18h às 20h – Petit four – aprenda a rechear e montar um delicioso ovo-bolo decorado com papel de arroz e acabamento com chantilly utilizando bicos de confeitar com a culinarista Lourdes Diniz da Central Distribuidora e os produtos Dona Lella.

23/3 – 14h às 16h – Brownie e alfajor – aprenda a fazer os legítimos com gourmet branco com a culinarista Rose Vitiello da Central Distribuidora e os produtos Mavalério.

23/3 – 18h às 20h – Faça e venda – salgados assados com massa superleve, além de empadas doces e salgadas.

24/3 – 14h às 16h – Docinhos – docinhos de coco banhados e docinhos de abacaxi com coco com a culinarista Rose Vitiello da Central Distribuidora e os produtos Frutcoco.

24/3 – 18h às 20h – Faça e venda ovos de colher – ovos de colher com recheios do tipo charge, chokito e prestígio com a culinarista Rose Vitiello da Central Distribuidora.

27/3 – 14h às 16h – Bolo fake – o chef Weslley Benvenuto da Central Distribuidora e os produtos Celebrate ensinam a preparar bolo fake (modelo camisa masculina) utilizando técnicas de pasta americana e massa de flores.

27/3 – 18h às 20h – Doces finos – aprenda a fazer “fudges” de chocolate com amendoim com decorações rápidas em pasta americana.

28/3 – 14h às 16h – Técnicas com chocolate – aprenda técnicas de derretimento e temperagem, diferença entre cobertura e chocolate, bombons, ovos tradicionais e de colher com a culinarista Isabel Tempesta da Central Distribuidora e os produtos Harald.

28/3 – 18h às 20h – Técnicas ovos de Páscoa – aprenda a colorir e aromatizar o chocolate, fazer ovos com casca recheada, coelho de chocolate e ovinhos, com a culinarista Isabel Tempesta da Central Distribuidora e os produtos Harald.

29/3 – 14h às 16h – Torta salgada – aprenda a fazer uma deliciosa torta salgada no palito com recheio de ricota com espinafre.

29/3 – 18h às 20h – Rafaello cake – a culinarista Maria Antônia, da Central Distribuidora, ensina a preparar o bolo, o recheio e a cobertura com bombom Rafaello.

30/3 – 14h às 16h – Bolo mousse – bolo especial com duas mousses, uma de coco com cereja e outra de abacaxi coberta com falso marshmallow. Aula ministrada pela culinarista Fátima Giacone da Central Distribuidora e os produtos Marvi.

30/3 – 18h às 20h – Sorvetes – aprenda as técnicas para fazer sorvete cremoso de massa, colocar frutas no sorvete, fazer picolé recheado e coberto com chocolate e geladinhos, com a culinarista Fátima Giacone da Central Distribuidora e os produtos Marvi.

31/3 – 14h às 16h – Almoço de Páscoa – almoço completo para a data com peixe com crosta crocante, arroz cremoso e caesar salad.

31/3 – 18h às 20h – Colomba Pascal – Maria Marlene da Central Distribuidora ensina a preparar uma deliciosa colomba pascal.

Shopping União de Osasco

Avenida dos Autonomistas, 1400/Avenida Hilário Pereira de Souza, 700

Avenida Franz Voegeli, 707/ Vila Yara – Osasco – 3184-4000