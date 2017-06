Shopping União de Osasco oferece cursos com receitas com sabor de infância

Em junho, a Central de Cursos do Shopping União traz o melhor da culinária para as festas juninas, além de artesanatos variados para vender e aumentar a renda mensal. Inscrições – Somente presenciais, de segunda a sexta-feira, das 14h às 16h30 e das 17h30 às 21h, na Central de Cursos, Piso Avenida, corredor de serviços (próximo ao Poupatempo).

ARTESANATO :

6/6 – 14h às 16h e 18h às 20h – Pedraria – confecção de chaveiro em pedraria no formato de morango.

7/6 – 14h às 16h e 18h às 20h – Feltro – porta-trecos em feltro é charmoso e está em alta na decoração; por isso, convidamos você a aprender a confeccionar a peça com a gente. As alunas devem levar tesoura amolada e caneta no dia da aula.

8/6 – 14h às 16h e 18h às 20h – Arte com toalhas – perfeito para presentear com o tema da gatinha “Hello Kitty”. Os participantes devem levar no dia da aula duas toalhas de boca, sendo uma branca com franjinha e outra na cor de sua preferência.

9/6 – 14h às 16h e 18h às 20h – Organizador de doces – elegante acessório para organizar doces na mesa de festa. Levar para aula tecido chita no tamanho 50cm x 1,40 cm e 1m de sinhaninha (fita em ziguezague).

CULINÁRIA :

20/6 – 14h às 16h – Receitas com sabor de infância – cuca de banana com chocolate, brownie de paçoca e chocolate quente cremoso com a culinarista Rose Vitiello da Central Distribuidora e produtos Mavalério.

20/6 – 18h às 20h – Nhoque e sardella – sabe aquela receita para segurar o maridão? Venha aprender a preparar nessa deliciosa aula.

21/6 – 14h às 16h – Bolo mousse de chocolate – aprenda a fazer a massa, o recheio aerado e trufado e a decorar com bicos de confeitar.

21/6 – 18h às 20h – Alfajor e palha italiana – a culinarista Luciana Mattos da Central Distribuidora ensina o passo a passo para preparar e vender esses deliciosos doces.

22/6 – 14h às 16h – Bolo com tema da Minie Mouse – o chef Weslley Benvenuto ensina a decorar com chantilly e aplicar papel arroz para preparar um bolo maravilhoso com o tema.

22/6 – 18h às 20h – Especial festa junina – aprenda a preparar arroz doce rápido, pé de moleque e bolo de fubá com leite condensado com a culinarista Rose Vitiello da Central Distribuidora e produtos Itambé.

23/6 – 14h às 16h – Receitas juninas – bolo salgado de milho, quentão sem álcool e praliné (amendoim confeitado).

23/6 – 18h às 20h – Paçoquinha e cuscuz salgado – para incrementar sua festa junina aprenda a preparar essas delícias com a culinarista Maria Marlene da Central Distribuidora.

26/6 – 14h às 16h – Cupcake – aprenda a preparar e decorar esses bolinhos utilizando a técnica de pasta americana com a culinarista Adriana Maeda da Central Distribuidora e os produtos Arcolor.

26/6 – 18h às 20h – Bolo sobreposto – aprenda a fazer e montar bolo de andares e decorar com rosas e pétalas com a culinarista Lourdes Diniz da Central Distribuidora e produtos Dona Lella.

27/6 – 14h às 16h – Guloseimas e petiscos para festa junina – aprenda a preparar trufa caipira, bolo de milho com ganache e quentão de chocolate com a culinarista Isabel Tempesta da Central Distribuidora e produtos Harald.

27/6 – 18h às 20h – Hora do lanche – pizza de chocolate, creme de milho e bombom junino.

28/6 – 14h às 16h – Almoço indiano – arroz com alho-poró, frango indiano e purê de cenoura.

28/6 – 18h às 20h – Bolo delicioso para festa junina – aprenda a preparar com a culinarista Maria Antônia da Central Distribuidora um bolo com recheio trufado de paçoca e cobertura de chantilly.

29/6 – 14h às 16h – Lanche – pizza de frigideira e bolinho de bacalhau.

29/6 – 18h às 20h – Salgados para fazer e vender – kibe recheado, pizza de berinjela, pastel e bolinhas com recheio de cream cheese com o chef Amilton Sodré da Central Distribuidora e produtos Vigor.

30/6 – 14h às 16h – Doces de padaria – trança de coco com canela, lua de mel e fatias húngaras com a culinarista Rose Vitiello da Central Distribuidora e produtos Frutcoco.

30/6 – 18h às 20h – Queijadinha e bombocado – aprenda a fazer uma saborosa queijadinha crocante e um bombocado de assadeira com a culinarista Rose Vitiello da Central Distribuidora.

Shopping União de Osasco

Avenida dos Autonomistas, 1400/Avenida Hilário Pereira de Souza, 700

Avenida Franz Voegeli, 707/ Vila Yara – Osasco – 3184-4000