Shopping União oferece curso gratuito que ensina a fazer esfihas, bolos e cupcakes

A programação de cursos do Shopping União traz este mês novidades em artesanato e dicas imperdíveis para o Dia das Mães para surpreendê-la nesta data tão importante.

Inscrições – Somente presenciais, de segunda a sexta-feira, das 14h às 16h30 e das 17h30 às 21h, na Central de Cursos, Piso Avenida, corredor de serviços (próximo ao Poupatempo).

CULINÁRIA :

17/4 – 14h às 16h – Aula especial de deliciosas esfihas.

17/4 – 18h às 20h – A culinarista Janete Campos e os produtos Sakura vão ensinar a preparar harusame (macarrão transparente japonês), frango com gengibre e okonomiyaki (panquecas japonesas).

18/4 – 14h às 16h – Nesta aula será ensinado a preparar a deliciosa sobremesa, bolo no pote, mostrando como fazer a massa e o recheio.

18/4 – 18h às 20h – A culinarista Luciana Matos da Central Distribuidora ensina a preparar um bolo para o Dia das Mães com decoração de flores feitas com bico de confeitar.

19/4 – 14h às 16h – Rose Vitiello da Central Distribuidora e os produtos Mavalério vão ensinar a preparar deliciosas receitas de cupcakes e minibolos no pote.

19/4 – 18h às 20h – Aprenda a preparar deliciosos finger foods (minicomidinhas) como escondidinho de carne seca com mandioca e escondidinho de frango.

20/4 – 14h às 16h – Aprenda a confeccionar um bolo fake modelo bebê dentro do sapatinho utilizando várias técnicas com o chef Weslley Benvenuto da Central distribuidora e os produtos Celebrate.

20/4 – 18h às 20h – Faça lindos cupcakes para casamento com decorações rápidas utilizando técnica de pasta americana.

24/4 – 18h às 20h – Lourdes Diniz da Central Distribuidora dá uma aula especial de bolos para o Dia das Mães e faz um lindo bolo com decoração de rosas e recheio de mousse de chocolate e mousse de leite ninho.

25/4 – 14h às 16h – Venha aprender a preparar deliciosas sobremesas como rocambole e alfajor com a culinarista Isabel Tempesta da Central Distribuidora e produtos Harald.

25/4 – 18h às 20h – Faça e venda bolo na marmitinha e no pote e pipoca com chocolate com os produtos Harald e Isabel Tempesta da Central Distribuidora.

26/4 – 14 às 16h – Prepare um delicioso almoço de Dia das Mães com filé mignon suíno ao molho dourado, arroz branco e creme de milho.

26/4 -18h às 20h – A culinarista Maria Antônia da Central Distribuidora ensina a preparar o famoso carrot cake, versão americana do nosso bolo de cenoura, porém com cobertura de cream cheese.

27/4 – 14h às 16h – Almoço light para o Dia das Mães com involtini de abobrinha, pesto de tomates e papillote de vegetais.

27/4 – 18h às 20h – Faça e venda pretzels nos sabores canela, vanilla e chocolate com a culinarista Maria Marlene da Central Distribuidora.

28/4 – 14h às 16h – Aprenda a fazer torta de coco com frutas e bolo de coco com mousse gourmet.

28/4 – 18h às 20h – Rose Vitiello da Central Distribuidora ensina a preparar deliciosos cookie e pão de mel.

ARTESANATO :

10/4 – 14h às 16h e 18h às 20h – Aprenda a confeccionar um porta-material de costura em formato de coração. As alunas devem levar uma tesoura amolada para aula.

11/4 – 14h às 16h e 18h às 20h – Aprenda a montar uma linda e delicada minicesta de pedraria. As alunas devem levar para aula 4 metros de nylon 0,60mm.

13/4 – 14h às 16h e 18h às 20h – Um porta-recado em formato de cupcake será confeccionado com dobradura de toalha, artesanato ideal para presentear no Dia das Mães. As alunas devem levar uma toalha de microfibra para aula.

