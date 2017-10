Shopping União oferece cursos de Bolos Decorados, Baião de Dois e Chocotones

Em outubro a programação de cursos do shopping União de Osasco tem Bolos Decorados, Cupcakes, Especial de Cuscuz, Baião de Dois, um prato tipicamente cearense, e panetones e chocotones, já pensando nas festas de final de ano e até na possibilidade de se faturar com a data, além dos cursos de artesanato que completam a grade mensal.

Inscrições – Somente presenciais, de segunda a sexta-feira, das 14h às 16h30 e das 17h30 às 21h, na Central de Cursos, Piso Avenida, corredor de serviços (próximo ao Poupatempo).

ARTESANATO:

9/10 – 14h às 16h e das 18h às 20h – Cartonagem – passo a passo para fazer uma linda carteira sanfona. As alunas devem levar para a aula tesoura, pincel, rolinho de espuma e dois tecidos de algodão de 30 x 140 cm.

10/10 – 14h às 16h e das 18h às 20h – Pedraria – aprenda a confeccionar um lindo anjinho marcador de página em pedraria, lembrancinha ideal para batizados, maternidade e comunhão.

11/10 – 14h às 16h – Terrário de Natal – aprenda a montar e decorar sua mesa de Natal com esse lindo terrário. As alunas devem levar para a aula 3 rolhas, cordão, cola silicone e suculentas.

11/10 – 18h às 20h – Unicórnio de E.V.A – que tal aprender a fazer um unicórnio pra já de fofo? Participe da aula e confira. As alunas devem levar um pacote de enchimento de espuma e uma meada de ponto cruz branco para aula.

CULINÁRIA:

17/10 – 14h às 16h – Faça e venda chocotones e panetones – aprenda a fazer a massa, recheio e decoração com a culinarista Rose Vitiello da Central Distribuidora e produtos Mavalério.

17/10 – 18h às 20h – Jantar especial – aprenda a preparar um delicioso risoto e minitorradas com patê de azeitona preta e ricota.

18/10 – 14h às 16h – Bolo e cupcake de unicórnio – aprenda a preparar e decorar, utilizando a técnica de pasta americana, um lindo bolo e cupcake com esse tema mitológico que está tão em alta.

18/10 – 18h às 20h – Bolo bombom e bolo fondue de brigadeiro – para os chocólatras de plantão a culinarista Luciana Matos da Central Distribuidora irá ensinar essas duas deliciosas receitas.

19/10 – 14h às 16h – Festival de cuscuz – de tapioca, de coco no vapor e paulista com a culinarista Maria Marlene e produtos Hikari.

20/10 – 14h às 16h – Bolo no pote – aprenda a fazer e montar deliciosos bolos no pote nos sabores de ninho com avelã, sonho de valsa, beijinho e brigadeiro, com a culinarista Valquíria Silva da Central Distribuidora e produtos Alispec.

23/10 – 14h às 16h – Cupcakes e cone recheados – Fátima Giacone da Central Distribuidora ensina a preparar essas deliciosas guloseimas ideias para servir em festas infatis ou lanche da garotada usando os produtos Marvi.

23/10 – 18h às 20h – Bolo bolsa – usando pasta americana as alunas aprenderão a preparar esse luxuoso bolo.

24/10 – 14h às 16h – Cookie e bombocado – aprenda a preparar deliciosos cookies de coco e chocolate e bombocado de coco com goiaba com a culinarista Rose Vitiello da Central Distribuidora e produtos Frutcoco.

24/10 – 18h às 20h – Frutas banhadas no chocolate – uma opção prática e gostosa para agradar a todos, com dicas da culinarista Rose Vitiello da Central Distribuidora.

25/10 – 14h às 16h – Pizza com massa de batata – aprenda a fazer a massa e recheio desse prato que é paixão nacional.

25/10 – 18h às 20h – Bolo envelope – a culinarista Maria Antônia da Central Distribuidora ensina a preparar esse lindo e sofisticado bolo.

26/10 – 14h às 16h – Bolo drip cake – venha aprender a preparar esse divertido bolo com “gotas”, receita da culinarista Adriana Maeda da Arcolor.

26/10 – 18h às 20h – Suco funcional – a nutricionista Viviane Mello ensina a preparar sucos funcionais que ajudam na digestão, anemia, pele e fortalecimento capilar, além de serem calmantes e ajudarem a prevenir patologias diversas.

27/10 – 14h às 16h – Baião de dois cearense com molho lambão – aprenda a preparar esse delicioso prato da culinária nordestina.

27/10 – 18h às 20h – Rocambole doce e salgado – aprenda deliciosas receitas com a culinarista Maria Marlene da Central Distribuidora.

30/10 – 14h às 16h – Almoço leve e sobremesa de domingo – no cardápio da culinarista Maria Antônia temos iscas de peito de frango com vinagrete de abacaxi, arroz com leite de coco e brigadeiro prestígio com os produtos Sococo.

30/10 – 18h às 20h – Pansotti de ricota e rondelli – aprenda a preparar essas deliciosas massas recheadas.

31/10 – 14h às 16h – Festival de pão de mel – receitas para vender, comer ou oferecer como lembrancinha com a Central Distribuidora e produtos Harald.

31/10 – 18h às 20h – Festival de chocolate – bombons tradicionais e crocantes, trufas recheadas e barrinha de pão de mel com brigadeiro com a Central Distribuidora e produtos Harald.