Shopping União oferece cursos gratuitos de culinária e artesanato

As férias de janeiro são mais divertidas no Shopping União. Além da tradicional programação de cursos, as crianças, de 7 a 13 anos, ganham uma grade especial de atividades com muito artesanato e o melhor da culinária infantil.

As inscrições são somente presenciais, de segunda a sexta-feira, das 14h às 16h30 e das 17h30 às 21h, na Central de Cursos, Piso Avenida, corredor de serviços (próximo ao Poupatempo).

INFANTIL

ARTESANATO :

9/1 – 14h às 16h – A criançada vai aprender a confeccionar uma linda e prática miniprancheta para recados com a artesã Erica Schirmanoff. Os alunos devem levar tesoura, pincel, rolinho de espuma e dois tecidos de algodão medindo 30X70 cm cada.

11/1 – 14h às 16h – A artesã Janete Benedetti vai ensinar os pequenos participantes a confeccionar um lindo estojo escolar em EVA e tecido personalizado.

12/1 – 14h às 16h – Uma ótima sugestão para ajudar na leitura da garotada: marcador de página de gatinho em MDF infantil com a artesã Elisabete Loturco.

CULINÁRIA :

17/1 – 14h às 16h – Especial cupcakes: a criançada vai colocar a mão na massa e preparar lindos e deliciosos cupcakes recheados com a culinarista Luciana Matos.

26/1 – 14h às 16h – Aprenda a preparar minihamburguinho legal e semáforos divertidos com a culinarista Maria Antônia.

27/1 – 14h às 16h – Bolo arco-íris com confeito com a culinarista Rose Vitiello.

GERAL

ARTESANATO :

9/1 – 18h às 20h – Cartonagem: aprenda a confeccionar um marcador de páginas com a artesã Erica Schirmanoff. As alunas devem levar tesoura, pincel, rolinho de espuma e dois tecidos de algodão medindo 30×70 cm cada.

10/1 – 14h às 16h e 18h às 20h – Confecção de uma linda pulseira em cristal com a artesã Shirlene Chiarelli.

11/1 – 18h às 20h – Uma delicada nécessaire será confeccionada com a artesã Janete Benedetti.

12/1 – 18h às 20h – Faça uma linda caixinha multiuso em MDF forrada em tecido com a artesã Elisabete Loturco. As alunas devem levar para aula uma caixa de MDF pequena medindo 12x12x10 cm, pincel para artesanato e rolinho de espuma e tesoura.

CULINÁRIA :

17/1 – 18h às 20h – Aprenda a preparar o bolo que faz o maior sucesso nas festas, o “Naked Cake” (massa, montagem e decoração) com dicas incríveis com a Central Doces e a culinarista Luciana Matos.

18/1 – 14h às 16h – Receitas orientais: sumissô (molho de missô), sushi de tijelinha e tonkatusu (empanado com farinha panko e molho) com a culinarista Janete Campos.

18/1 – 18h às 20h – Faça e Venda: deliciosas empadinhas, risolis e coxinhas com a culinarista Janete Campos.

19/1 – 14h às 16h – Aprenda a preparar uma deliciosa sobremesa exótica de coco com frutas vermelhas com a Central Doces, Frutcoco e a culinarista Rose Vitiello.

19/1 – 18h às 20h – Especial de bem-casados com brigadeiro gourmet e creme de damasco com a Central Doces e a culinarista Rose Vitiello.

20/1 – 18h às 20h – Especial massas: tortei de abóbora em formato de meia lua com recheio de carne moída agridoce com a culinarista Debora Oliveira.

24/1 – 14h às 16h – Faça e venda bolos espelhados: no pote, de morango, abacaxi com coco e limão com a Central Doces, Alispec e a culinarista Valquiria Silva.

24/1- 18h às 20h – Festival de bolos de confeitaria fina e bolo no pote com raspas de chocolate feito com a Dona Lella e a culinarista Lourdes Diniz.

25/1 – 14h às 16h – Faça e venda saladas no pote com a culinarista Maria Marlene.

25/1 – 18h às 20h – Faça e venda geleias rústicas, além de aprender o passo a passo com técnicas de esterilização e envase com a Central Doces e a culinarista Maria Marlene.

26/1 – 18h às 20h – Sorvetes cremosos: de banana, maçã com passas e nozes com a Central Doces e a culinarista Maria Antônia.

27/1 – 18h às 20h – Especial de trufas abertas e no cone com a Central doces, Mavalério e a culinarista Rose Vitiello.

31/1 – 14h às 16h – Faça e venda pão de mel tradicional e minipão de mel para festas, recheados e decorados com transfer com a Central Doces, Harald e a culinarista Isabel Tempesta.

31/1 – 18h às 20h – Aprenda a trabalhar com o chocolate Harald para fazer deliciosos bombons e trufas com a Central Doces, Harold e a culinarista Isabel Tempesta.

