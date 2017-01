Simples assim

Todo início de ano realizamos promessas e estabelecemos novos desafios. O fechamento de um ciclo com o início de um novo ano é importante na vida de muita gente. Por outro lado, há pessoas que desprezam o fato sob a alegação de que nada significativo muda, apenas o calendário. Faço parte do primeiro grupo. Acredito que alguns processos precisam ser bem delimitados e datas ou fatos relevantes podem se tornar referências para o começo de novas fases. A oxigenação da rotina com um novo ciclo faz bem à alma, à mente e ao corpo. Incomoda-me, entretanto, nesse período do ano, a ingenuidade daqueles que acreditam em mudanças automáticas que não virão. As mudanças realmente importantes somente ocorrerão com nova atitude. Eu, particularmente, refletia sobre isso nesta semana, logo após ter ido a um mercado próximo de casa. Era início de noite e depois de ter escolhido alguns poucos itens para o jantar, me dirigi a um caixa preferencial, já que os demais estavam cheios. Caixa preferencial, cabe explicar, é aquele disponível a qualquer usuário na ausência de clientes nas condições especificadas (gestantes, idosos, mães com crianças de colo, etc.). Muitos o confundem com o caixa exclusivo, disponível apenas para pessoas nessas condições. Ao chegar a minha vez e antes de passar minhas compras, olhei para trás à procura de pessoas com preferência de atendimento e vi que duas gestantes estavam na fila. Pedi licença à pessoa logo atrás de mim e convidei as futuras mamães a passarem à frente de todos os demais. Em tempos de mau humor e intolerância nas relações interpessoais, fiquei satisfeito por não ver nenhuma cara feia com minha iniciativa e, ainda que se tratasse de um direito, as clientes beneficiadas demonstraram gratidão. Finalmente, seguindo para casa, avaliava como a vida poderia ser melhor se os votos de amor e paz de fim de ano, tão amplamente difundidos, pudessem ser revertidos em atitudes simples, mas efetivas. Certamente o nosso mundo seria bem melhor. Que com pequenos gestos façamos de 2017 um grande ano!