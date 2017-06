Simulação de acidente reúne centenas de pessoas em Jandira

Na última quarta-feira (21/06), o município de Jandira sediou uma Simulação de Acidente de Múltiplas Vítimas (IMV), realizado pelo SAMU de Jandira, com apoio do Núcleo de Educação Permanente do SAMU Regional Oeste/SP. O SAMU de Jandira integra um consórcio que também atende os municípios de Itapevi, Cotia, Carapicuíba, Pirapora do Bom Jesus e Vargem Grande Paulista.

O treinamento, que foi realizado no Portal Ecológico da cidade, contou com a participação de 100 pessoas, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, condutores e estudantes de escolas técnicas de enfermagem, todos das cidades integrantes do consórcio.

Segundo o coordenador do SAMU de Jandira, Dr. Evandro Pereira, o principal objetivo é capacitar as equipes, para que o atendimento em situações reais seja feito de forma adequada. “Nunca sabemos como as catástrofes vão acontecer, não temos como prever. Nesse simulado, treinamos para que, em situações reais, as vítimas tenham um direcionamento correto para os Hospitais de referência da região, de acordo com a gravidade”, disse o coordenador.

O treinamento contou com instrutores, que irão pontuar as cenas de todas as equipes. Posteriormente, novos encontros serão definidos para uma avaliação e correção dos erros encontrados.

“Em novembro, deveremos fazer um treinamento abrangente, envolvendo equipes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, Guarda Municipal, enfim, todas as forças envolvidas, pois é de suma importância estarmos em treinamento constante”, confirmou Dr. Evandro.