Sindicato de Osasco esteve em Brasília em protesto contra Michel Temer

Nesta quarta-feira, 24, diretores do Sindicato dos Comerciários de Osasco e Região (SECOR) marcaram presença no ato Ocupa Brasília.

Reunindo sindicatos, trabalhadores, centrais sindicais, federações, confederações, entidades e movimentos sociais e populares, as pautas centrais da grande mobilização foram o fim da tramitação das Reformas Trabalhista e da Previdência; retirada de Michel Temer do cargo de presidente, após os escândalos envolvendo seu nome e de seus aliados; e o pedido da população por eleições diretas.

Para o presidente do Secor, José Pereira da Silva Neto, neste momento, o Sindicato está empenhado em derrubar as reformas. “Não podemos permitir a flexibilização da CLT e, consequentemente a retirada de direitos essenciais para a dignidade do trabalhador brasileiro. A aposentadoria, uma garantia de todo trabalhador na velhice, também está por um fio! O presidente Temer, através de suas propostas extremamente impopulares, já levantou várias vezes um exército de trabalhadores que se mobilizaram na rua contra seu governo. Não vamos parar até nossos direitos deixarem de ser ameaçados”, completou.

Além disso, para o Secor, o reestabelecimento da democracia no país é essencial para a segurança dos trabalhadores e para a diminuição do desemprego. “Não podemos nos enganar com o esforço de uma parcela da direita brasileira e da grande mídia em tirar o Temer do poder. Isso é sinônimo de mais uma manobra, que visa colocar outro golpista como presidente do Brasil para aprovar as reformas em questão. Por isso, pedimos por eleições diretas, para eleger um representante legítimo e em consonância com as reais necessidades dos brasileiros”, completou o presidente.

Durante a marcha, mesmo realizando um ato pacífico, os manifestantes foram fortemente repreendidos pela polícia, principalmente nas imediações do Congresso, que os atacaram jogando bombas de efeito moral e gás lacrimogênio. Em paralelo, alguns sindicalistas aproveitaram para pressionar os parlamentares dentro da Câmara dos Deputados.

Em Brasília, estiveram presentes os diretores Ana Maria Rapini, Antonio Donizeti Gomes dos Santos, Flávio Miranda, Ricardo Alexandre dos Santos, Edson Bertoldo e Aparecido Borges da Silva.