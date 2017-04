Sindicato de Osasco quer parar o Brasil no dia 28

O protesto contra as reformas trabalhista e previdenciária, que está sendo preparado pelas centrais sindicais e organizações da sociedade civil, foi amplamente defendido pelo secretário-geral da Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB), Álvaro Egea, na terça-feira, 11, durante a posse da nova diretoria do Sindicato Unido dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Osasco e Região.

“No dia 28 vamos parar o Brasil”, conclamou Egea, alertando os presentes de que hoje, no mundo, há um avanço de ideias conservadoras, repercutindo no Brasil por meio do desmonte dos direitos sociais e avanços democráticos duramente conquistados na Constituição de 1988 após a ditadura militar-civil antitrabalhista e antissindical que durou 21 anos em nosso país.

“Querem acabar com os direitos à aposentadoria, com o direito do trabalho, querem impor uma terceirização selvagem e ampla, querem acabar com os sindicatos de trabalhadores. Os ataques que se sucedem diariamente são suficientemente didáticos para mostrar que o governo quer destruir todos os avanços sociais conquistados pelo povo brasileiros”, afirmou Egea.

A nova diretoria do sindicato da saúde de Osasco é presidida por Antônio Gervásio Rodrigues que, de pronto, criticou as reformas conservadoras em curso e defendeu o engajamento da entidade na greve geral.