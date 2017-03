Sindicato fará assembleia na avenida João Batista em Osasco nesta quarta, 15, às 6h da manhã

​Os metalúrgicos de Osasco e região participam nesta quarta-feira, 15, do Dia Nacional de Paralisação e Mobilização contra as reformas trabalhista e da Previdência. As principais fábricas da base do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região vão amanhecer com máquinas paradas em protesto contra a retirada de direitos.

A exemplo dos atos que ocorreram na região em fevereiro, simultaneamente, a diretoria vai realizar uma série de assembleias em diversas fábricas, como Meritor, em Osasco, Cinpal, em Taboão da Serra, e Terex, em Cotia. O objetivo é esclarecer os metalúrgicos sobre os prejuízos que as reformas trarão a todos os trabalhadores, caso sejam aprovadas da forma que estão.

Abaixo endereço das principais empresas onde acontecerão os atos:

Meritor – assembleia das 6h às 8h

Av. João Batista, 825, Centro, Osasco.

Cinpal – assembleia às 7h

Av. Paulo Ayres, 240, Vl Iasi, Taboão da Serra.

Terex – assembleia às 7h30

Rod. Raposo Tavares, KM 31, Jardim Dinorah, Cotia