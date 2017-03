Sindicatos de Osasco e região farão mobilizações nesta quarta, 15, contra a Reforma da Previdência

Movimentos sociais e centrais sindicais estão chamando os trabalhadores para o Dia Nacional de Paralisação contra a Reforma da Previdência, com um ato no vão livre do Masp, a partir das 16h.

O Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região prepara uma ampla mobilização nas portas de fábrica da região. E também convoca para participar do ato na Avenida Paulista. A concentração será às 16h em frente à estação de Osasco da CPTM, para seguirem até a Paulista. Em mensagem em seu site o sindicato diz: “Vamos deixar claro que não aceitamos uma reforma trabalhista, que tem na terceirização e na destruição da CLT os seus principais objetivos. Também somos contra uma reforma da Previdência que torna impossível a aposentadoria. Fortaleça a resistência e a luta contra todos estes ataques.”

O Sindicato dos Frentistas de Osasco também apoiará às manifestações que acontecerão pelo país nesta quarta, 15. A entidade solicita que os 16 Sindicatos Filiados a eles, através de sua Diretoria, participem de forma efetiva nas manifestações de suas cidades bases, através de divulgação nos sites, jornais, faixas, etc, e comparecendo pessoalmente onde houver concentrações para mostrar nosso indignação contra o que o Governo Federal está propondo.

O Sindicato dos Professores de Osasco estampa em seu site para que os trabalhadores de todo o país e de todas as categorias profissionais façam do dia 15, um dia de luta contra o desmonte da Previdência.

De acordo com o Sindicato dos Bancários, a participação deles nas paralisações desta quarta foi aprovada na assembleia de 21 de fevereiro, quando foi eleita a delegação de São Paulo, Osasco e região ao Congresso Extraordinário da Contraf-CUT. “Vamos intensificar as ações com movimentos sociais em todo o país. As reformas da Previdência e trabalhista e a defesa dos bancos públicos dizem respeito à toda sociedade”, diz Ivone Maria da Silva, secretária-geral do Sindicato. Aposentômetro – A dirigente orienta ainda as pessoas a entrarem no Aposentômetro disponibilizado no novo site do Sindicato. “Assim as pessoas terão noção do tamanho do prejuízo que terão caso seja aprovada essa reforma da Previdência que o Temer quer”, finaliza Ivone.