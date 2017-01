No latim: Cogito ergo sum, traduzindo para o português: Penso, logo existo. Esta foi uma das frases mais famosas do século XVII. Pensada pelo filósofo matemático francês René Descartes, o pai do racionalismo moderno que colocou a capacidade de raciocínio do homem como base da sua existência.

O homem , segundo o pensamento cartesiano tinha total domínio sobre tudo que pensava e fazia. Conseguia, ou pelo menos, tentava explicar detalhadamente cada ação e evento que ocorria no universo pela sua capacidade racional e consciente de compreender e discernir as coisas. No entanto muitas das nossas atitudes parecem não obedecer apenas essa lógica, nem sempre parecemos ser “donos” do que fazemos ou falamos, nem sempre encontramos na razão respostas para nossos conflitos.

No início do século XX, Sigmund Freud, o pai da psicanálise, aplica um dos grandes golpes no narcisismo do homem e comprova que o sujeito existe onde não pensa, ou seja, existimos também no que sentimos. Um releitura da frase de Descartes: sinto, logo existo.

O conflito entre razão e emoção se faz presente em nossas vidas desde a infância. Quando crianças agimos quase que exclusivamente pelas emoções, mas nossa entrada no mundo adulto, com suas regras e ordens, nos colocam também no campo da razão. E desde então vamos nos equilibrando, entre o que sentimos e o que pensamos. Digo equilibrando porque, em muitas decisões que precisamos tomar ao longo da vida, essas duas instâncias parecem disputar espaço. Considerar os riscos, as circunstâncias, ou simplesmente ouvir meu coração e seus desejos? Fazer o que parece ser mais seguro ou o que me daria mais prazer? Ou seja, decidir pela razão ou pela emoção?

No momento de decidirmos algo é muito mais fácil identificarmos nossos pensamentos, pois eles são conscientes. O mais difícil parece ser identificar os sentimentos que nos influenciam, muitas vezes inconscientes. Segundo Lacan, psicanalista francês, eu existo onde não penso. Ou seja, nossa existência mais genuína não está no que pensamos, aliás está exatamente naquilo que não passa pela racionalidade, mas que fica escondido no que sentimos, e de maneira silenciosa e discreta coordena nossas decisões e atitudes.

E embora essa descoberta da psicanálise já seja hoje mais do que conhecida e legitimada, o individuo ainda insiste em buscar suas respostas exclusivamente no que pensa, em buscar suas explicações apenas na racionalidade. Talvez porque essa seja mais conhecida, e assim menos ameaçadora. Mas priorizando a segurança, deixaremos escapar muitas verdades.

Portanto, se atente mais às emoções que influenciam seu comportamento. Sua existência não se limita ao que pensa, como acreditava Descartes, mas principalmente ao que sente. Segundo Jung, “onde reina a sabedoria, não há conflito entre pensar e sentir.”