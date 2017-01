Sobre as páginas que viramos

Não muito raro encontramos frases ou textos associando a vida à um livro. Geralmente um livro em branco, que nos cabe escrever cada linha, cada parágrafo, cada capítulo. É uma analogia bastante coerente, considerando que são nossas atitudes, ou a falta delas, que vão definindo nosso caminho e nossa história.

Mas tão importante quando escrever esse livro, é também saber a hora de colocar o ponto final em cada capítulo e virar a página. Pois é, parecemos ter dificuldade nessa parte, não?

No nosso livro há aqueles capítulos enormes, que já perderam o sentido, ou já se perderam entre tantos desencontros e recomeços. E ainda sim continuamos a escrevê-los, muitas vezes já sem vontade, mas também sem coragem ou capacidade de encerrá-los. Talvez por nossa já conhecida dificuldade com finitude. Prolongamos a vida por não aceitar a morte, nos mantemos em trabalhos infelizes por não aceitar que aquela fase acabou, nos conformamos com relacionamentos sem amor para evitar a dor do fim. São muitos capítulos que já poderiam ter sua página virada, capítulos que nos enfraquecem, que nos diminuem, que nos machucam, ou que simplesmente já não são mais importantes para aquele livro, mas que insistimos em tentar dar a eles um final feliz. Mas nem todo capitulo terá esse final, e tudo bem. No nosso livro, haverá sempre histórias felizes e outras nem tanto. Um ponto final no momento em que se faz necessário, não significa fracasso, mas assertividade e resiliência.

Assim como virar a página não significa esquecer aquele capítulo, desmerecer aquela história. Significa apenas se permitir escrever coisas novas, se permitir novas frases, novos parágrafos, com experiências mais felizes e mais coerentes com quem é e com o que quer.

E se eu não souber o que quero para esse novo capítulo? Tudo bem.

Não é preciso ter um roteiro estabelecido, aliás, nem é recomendável. Se abrir às possibilidades é se permitir escrever uma linha de cada vez, colocando naquela história as experiências que te aparecem no caminho. A questão não é saber o que devo escrever, mas sim o que não pretendo mais.

Freud nos diz que quando a dor de não estar vivendo for maior do que o medo da mudança, a pessoa muda. Ou seja, quando percebermos tudo o que estamos perdendo em não escrever aquele novo capítulo, talvez tenhamos coragem de colocar um ponto final nesse que vivemos e virarmos a página.