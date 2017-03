Sobre intimidade

Vivemos uma época onde tudo é muito transitório, tudo se inicia muito rápido e se encerra com a mesma velocidade. Como colocou o sociólogo Zygman Bauman, vivemos uma “modernidade liquida”, onde tudo acaba, nada é feito para durar. E essa instabilidade se aplica também quando o assunto é relacionamento amoroso. Relações que se iniciam e terminam rapidamente, sem a oportunidade de um envolvimento maior. Relações são vistas apenas como fontes de satisfação, e facilmente descartadas ou substituídas quando recebo uma oferta melhor.

O maior prejuízo desse padrão moderno de relacionamento, é ao meu ver, a incapacidade de construir intimidade com o outro.

E intimidade em uma relação vai muito além de questões sexuais, muito além do contato físico. Intimidade não é a forma que eu toco o corpo de alguém , intimidade maior é como eu toco a alma do outro.

É saber dos gostos e dos desgostos do outro, das histórias mais alegres e das tragédias tristes de sua vida. É saber de sua família e de sua rotina, do seu melhor amigo, e daquelas brincadeiras da infância. É penetrar num terreno muitas vezes sagrado para o outro, andar por lugares que poucos conhecem, e ali se sentir pertencente. É ter entrada permitida em lugares importantes e de acesso restrito, do coração e da vida do outro.

E essa entrada só é possível com o tempo, com a confiança, com a cumplicidade. Essa seja talvez a maior recompensa de uma relação que resistiu às adversidades.

Recompensa para ambos. Como é boa a sensação de se revelar ao outro sem medo de reprovação. Como é boa a sensação de saber que o outro conhece seus aspectos mais difíceis, suas histórias mais tristes, suas limitações mais antigas, e ainda sim se mantem ali, pelo prazer de estar ao lado. É a tranquilidade de não precisar se vender o tempo todo como algo bom, porque você já se expôs inteiro, e a oferta já foi aceita.

Intimidade é isso, é se saber pertencente aquela relação, a ponto de não ter vergonha de ser você mesmo, não precisar andar na ponta dos pés com medo de que algo se quebre. Com intimidade, a relação se torna o habitat natural de duas pessoas que se gostam como são, sem defesas ou disfarces.

Claro que muitas vezes a intimidade caminha ao lado da monotonia, a já conhecida rotina que desgasta e apaga relações. Entramos aqui na eterna dicotomia entre liberdade e segurança, o conhecido e a novidade, a tranquilidade e a adrenalina.

E a escolha aqui é de cada um, desde que seja uma escolha consciente por aquilo que o faz mais feliz, e não um medo de se aprofundar.

Vinicius diz que “a vida é a arte do encontro”. Talvez intimidade seja esse encontro, genuíno, sem defesas, um encontro de dois mundos interiores, com suas dores, alegrias e histórias. Portanto, viver é também encontrar e se permitir ser encontrado.