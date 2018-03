Sobrevivência ou queda do Audax será neste sábado

Resultados surpreendentes na última rodada complicaram a vida do Audax e para não ser rebaixado, além de vencer o Taubaté precisa de um tropeço do Água Santa em Diadema

A vitória de 2 a 1 do lanterna Água Santa sobre o Nacional na casa do adversário, a vitória da Portuguesa de 2 a 1 sobre o líder Guarani e a vitória de 1 a 0 do Juventus sobre o Penapolense fora de casa, deixaram o Osasco Audax com a batata quente para a última rodada. Com os resultados, Portuguesa e Juventus se livraram do risco de descenso.

Na rodada, o Audax jogando no Estádio Barão de Serra Negra, foi derrotado pelo XV de Piracicaba por 1 x 0. Com a derrota, o time de Osasco junto com o Batatais estão na zona de queda à Série A3.

Em quatorze jogos disputados no estadual, o Osasco Audax possui uma péssima campanha, com duas vitórias, quatro empates e oito derrotas.

Agora na última rodada, o Audax não depende apenas de uma vitória sobre o Taubaté, neste sábado, às 15 horas, no Estádio do Rochdale para sobreviver na Série A2. Terá que torcer por um tropeço do Água Santa que no mesmo horário enfrenta no seu estádio em Diadema, o Inter de Limeira.