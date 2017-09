“Sonhar e lutar” estreia no dia 2 de outubro em Osasco

Um jovem negro e pobre morador de periferia que a partir do falecimento do pai, toma gosto pela medicina e inicia uma história de força, fé e foco para conquistar seu objetivo de se tornar médico.

O filme Sonhar e Lutar feito por osasquenses e na cidade de Osasco estreia no dia 2 de outubro no Osasco Plaza Shopping, às 13h.

A obra tem como objetivo, estimular os jovens através da arte, os moradores de favela estão sem referências positivas! Thiago Simpatia escreveu esse filme para provar aos excluídos que só o conhecimento pode salvar vidas. “Vamos dar visibilidade e oportunidade, é isso que os jovens de favela precisam.”

Na obra Sonhar e lutar não tem jovens com armas em punho, o objetivo do diretor é tirar a visão de que aquilo é uma habilidade natural do favelado. “Gravamos o filme em Osasco, para melhorar a imagem da cidade, vamos mostrar que coisas boas acontecem nesse lugar! E de quebra apresentar os talentos locais.”

Thiago Simpatia teve a ideia, escreveu e fez a direção da obra Sonhar e lutar, para estimular os jovens a buscarem o conhecimento, pois só assim eles terão um futuro melhor. Para ajudar na obra, Simpatia convidou Anderson Rodrigues, ele se prontificou a fazer a direção de fotografia, captação/edição/finalização/montagem. “O Anderson topou ajudar na obra isso foi muito legal, ele colocou a disposição os equipamentos dele, conhecimento e a vontade de ajudar”, disse Thiago Simpatia

O filme contou com a ajuda deDouglas Renê, Eduardo Goiano, Layana Catonni, Edilma Nascimento, Evelyn Antonello, Beatriz Piva, Tamilly Brito Juliana Lombardi. Essas pessoas citadas acima, não tem ligação com nenhuma produtora, toparam para ajudar a dar certo o projeto, exceto Anderson Rodrigues, que fez a direção de fotografia, captação, edição/finalização/ montagem e emprestou os equipamentos, ele é dono da produtora Studio AR films.