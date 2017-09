“Sonhar e Lutar”, um filme feito em Osasco e por osasquense

O diretor e ator Thiago Simpatia dirigiu seu primeiro filme Sonhar e Lutar que será lançado no dia 2 de outubro, às 13h, no cinema do Osasco Plaza Shopping. O filme foi rodado, produzido e encenado apenas por osasquenses, entre eles, Anderson Rodrigues (Diretor de Fotografia), Jeff Félix (Ator),Luiz Gustavo (Ator), Juliana Lombardi (Produtora) entre muitos outros que de forma voluntária. “O filme conta a história de um garoto que saiu da periferia em busca de um sonho. Nós mostramos todas as dificuldades e sofrimentos que um jovem passa na periferia.”

A proposta é que depois do lançamento, ele seja apresentado nos CEUS de Osasco e São Paulo. “O que chamou mais atenção para mim foi que todos fizeram diversas funções durante o filme. Quando não estavam atuando, os atores estavam na produção, direção e contra-regra. Todo mundo se dobrou para a produção desse filme”, comenta Thiago Simpatia.

O filme foi gravado em vários bairros da cidade. Sem orçamento, Thiago contou apenas com apoio pontuais, como a padaria Tacini no Jardim Piratininga que ajudou com a alimentação.

Um dos atores foi Luiz Gustavo, que no filme encena um Ministro da Educação. “Foi muito bom. Trabalhar só com amigos e todos que cresceram comigo, foi muito legal.”

Para a produtora Juliana Lombardi, que produziu seu primeiro filme, Sonhar e Lutar foi um desafio, principalmente devido a falta de patrocínio. “Deu bastante trabalho. Foi tudo muito corrido, mas foi uma experiência gratificante, quem assistir o filme receberá uma mensagem muito boa.”