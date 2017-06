Sônia Furlan faz balanço positivo da Campanha do Agasalho

A primeira dama de Barueri Sônia Furlan, a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social Adriana Bueno Molina e o secretário de Coordenação e Gestão Estratégica Tazio Gomiero fizeram um balanço das ações do Fundo Social “Estrela Guia de Barueri”.

As duas grandes ações que estão acontecendo no momento são a venda de tíquetes para o McDia Feliz, Barueri ficará responsável pela a venda de 10 mil tickets, a renda será revertida ao Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer (Graac), o dinheiro será investido em equipamentos de alta complexidade.

A outra ação é a Campanha do Agasalho 2017. De acordo com a Primeira Dama, a campanha é um sucesso, a expectativa é que as metas sejam ultrapassadas, foram recebidas 32 mil peças neste ano, mas para que o Fundo atinja um número maior de famílias, Sônia Furlan disse que é fundamental continuar ajudando. “O país passa por um momento difícil, mas a população de Barueri é muito prestativa. O resultado é satisfatório até agora.” A prefeitura comprou 18 mil cobertores através de doações de empresários e eventos beneficentes, Sônia acha que sete mil famílias beneficiadas este ano seria um ótimo número. “Nós acreditamos que se batermos essa meta, será muito bom.”

Sônia disse também que pretende mexer na cesta básica de Barueri. “Nós temos que melhorar a cesta, o Rubens Furlan pediu para aumentar a cesta e o número de pessoas atendidas.”