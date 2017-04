É muito importante que falemos sobre suicídio, pois ainda existem crenças populares sobre o assunto, algumas delas são: pessoas que falam em se matar só querem atenção; quem fala não faz; as tentativas são meios de chamar a atenção.

Se informar e falar sobre é importante para desmistificar estes pensamentos, isso pode ajudar a salvar pessoas.

Quando se trata de suicídio temos várias possibilidades de manifestação, as pessoas que pensam em se matar, as pessoas que falam em se matar, as pessoas que tentam se matar e as que de fato o fazem. Todos estes casos precisam de atenção, precisam de cuidado e precisam de apoio de quem está a sua volta.

Mesmo que a pessoa não chegue a tentar, ter pensamentos suicidas já é um indicio de que ela precisa de cuidados.

Muitas vezes a pessoa recusa tratamento, por diversos motivos, como não ter mais forças para lutar, nestes casos é preciso marcar o atendimento, levar a pessoa, fazer por ela e com ela, até que ela melhore.

Em casos mais extremos que envolvem a tentativa de fato, deve-se levar a pessoa para um Pronto Socorro que tenha psiquiatra de plantão, pois em alguns casos é preciso usar a contensão física e medicamentosa. Em seguida o acompanhamento é feito por uma equipe multiprofissional, para cuidar da doença de forma completa.

Resumindo, se você conhecer alguém que tem ideias suicidas, não tenha preconceito, não julgue, estas pessoas precisam de ajuda, mesmo que não reconheçam isso. Quando se trata de pensamentos suicidas não se pode esperar para intervir.