Tainá é eleita Miss Nikkei Osasco 2017

Evento promovido pela Acenbo já é tradição e reúne as mais belas representantes da comunidade nipo-brasileira. As eleitas no concurso vão recepcionar o público no 8º Japan Matsuri, um dos maiores festivais da cultura japonesa em nosso país

Mais uma vez o concurso Miss Nikkei foi organizado e promovido com sucesso pela Acenbo– Associação Cultural e Esportiva Nipo-Brasileira de Osasco e foi prestigiado por um grande público, no último sábado, 20, no salão social da entidade, com sede na Rua Acenbo, 100, no Jardim Umuarama em Osasco.

Na oportunidade as candidatas se apresentaram para os jurados e o público com trajes típicos e social. No final o júri elegeu a Miss Nikkei 2017, que juntamente com duas princesas e a miss simpatia, representando a beleza e cordialidade da comunidade nipo-brasileira de Osasco, irão recepcionar o público durante a realização do 8º Japan Matsuri, tradicional festival da Cultura Japonesa de Osasco, que acontece nos próximos dias 10 e 11 de junho na sede esportiva da entidade, bem como em todos os eventos futuros até a realização do próximo concurso.

A Miss Nikkey eleita pelo júri numa disputa acirrada devido a beleza, charme e elegância de todas as concorrentes foi Tainá Akemy Fonseca Ohats (19). A primeira princesa foi Evelyn Naomi Kassagui (19), a segunda Alana Sayuri Hashimoto (20) e a Miss Simpatia por votação entre as candidatas foi Natália Satie Motokubo Halker (22).

Tainá também representará Osasco no Concurso Miss Nikkei São Paulo e no Miss Nikkei Brasil.

A Acenbo é presidida com competência e dedicação por Sussumu Araki. Foram jurados do Miss Nikkei 2017: Sérgio Yamato (Colégio Haya), Major Joaquim Keida (14º Batalhão da Polícia Militar), Carla Matsuoka (Grupo Kanzen), Caio Pericinoto (Youtuber), Janice Mendes (Gerente de Marketing do SuperShopping), Wanderley Berrocozo (Correio Paulista), Levy B. Yoshio (Hotel Matsubara) e Lucas Lima (Sakura Nakaya Alimentos).