Taís Marino, uma mãe que venceu em Osasco

No dia das mães homenagearemos mulheres que, como Taís Marino Pinto, desdobram-se em suas duplas e triplas jornadas de trabalho

Taís nasceu em Apucarana, centro-norte do estado do Paraná, porém mudou-se para Rondonópolis no Mato Grosso, ainda menina. Em meio as brincadeiras de criança dava indícios e sonhava em ser dentista. Perseguindo este sonho fez cursinho em Uberaba, Minas Gerais; e, faculdade em Marília no interior de São Paulo. Os pais continuavam em Rondonópolis, mas Taís queria mesmo era vir para a capital. Trabalhou na cidade de Assis a convite de seus ex-professores, mas fazia pouco, não haviam muitas oportunidades para atuar. Foi então que a convite de uma amiga aos 21 anos desembarcou, sozinha, em Osasco. Seu novo endereço seria um quartinho que dividiria com a amiga, no próprio consultório odontológico na Rua Primitiva Vianco no centro de Osasco. A cidade que inicialmente lhe causava medo e insegurança, lhe trouxera bem mais que a tão sonhada oportunidade de trabalho. Não demorou muito para que Tais se destaca-se dos demais, o amor pelo trabalho tirava sua preocupação quanto horários ou salários, conquistou a simpatia e confiança de seus pacientes; e, também o coração do jovem Ronny Bittencourt, seu colega de trabalho. Unindo seus sonhos aos dele, com muito empenho e determinação, iniciaram a luta pela construção da rede odontológica Bittencourt. Tais especializou-se em ortodontia, abriram novas clínicas, e assim vivem e trabalham juntos. Aos 30 anos a empresária sentiu falta de mais uma conquista, planejou a gravidez da primeira filha, Maria Eduarda, casaram-se e três anos depois, o ápice de sua realização pessoal: a chegada da caçula Maria Fernanda. “Hoje, meu objetivo é montar uma clínica especializada em ortodontia, em Osasco, e não está muito longe de realizar.”