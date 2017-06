Tapetes Coloridos embelezam o Corpus Christi em Santana de Parnaíba

Acontece neste feriado, 15 de junho, uma das mais tradicionais festas da cidade de Santana de Parnaíba (que fica à 35 KM da capital paulista): o Corpus Christi. Na ocasião, 850 metros das ruas do Centro Histórico serão forradas com 50 toneladas de serragem que darão forma aos tapetes coloridos que contam a história da celebração do Corpo de Cristo.

Promovida pela Igreja da Matriz Santa Ana, juntamente com a Prefeitura de Santana de Parnaíba, a Festa terá como tema “Ano Mariano, Ano de Maria que nos leva a Eucaristia”.

São 60 quadros temáticos e formam um grande mosaico com símbolos cristãos, compondo, assim um verdadeiro cenário bíblico, todos são produzidos pelo artista plástico Alcides S Maia e distribuídos para os moradores confeccionarem. Além das serragens, as pessoas utilizam pipoca, tampinha de garrafa, casca de ovo, cal e até mesmo pó de café. Tudo para deixar o caminho da fé muito mais bonito.

Além da programação religiosa com missa as 8h30,10h30, 12h e missa campal as 15h30 seguida de procissão, os moradores e turistas poderão aproveitar o dia para visitar a Feira de Artesanato e alimentação.

A expectativa, é que a cidade receba mais de 50 mil visitantes ao longo do dia.

Histórico da data

A celebração da festa de Corpus Christi, nome que vem do latim e significa Corpo de Cristo teve origem em 1243, em Liége, na Bélgica, quando a freira Juliana de Mont Cornion teve visões de Cristo, manifestando o desejo de que a ocasião fosse lembrada com destaque. Em 1264, o evento foi estendido para toda a Igreja Católica, por determinação do Papa Urbano IV.

Não há registro histórico sobre a data de início do evento em Santana de Parnaíba. Sabe-se que até 1968 – ano em que a serragem passou a integrar o painel de cores – as ruas e janelas de Santana de Parnaíba eram enfeitadas com flores vermelhas de São João, comuns nos meses de junho e julho.

Programação

Corpus Christi em Santana de Parnaíba

Centro Histórico

Quinta-feira, 15 de Junho de 2017.

Bolsão de estacionamento gratuito

Horário Evento

6:30- Confecção do tapete

8h30min – Missa na Igreja Matriz

10h30 min – Missa na Igreja Matriz

12:00 – Missa na Igreja Matriz

15h- Missa Campal seguida de procissão pelas ruas do Centro Histórico