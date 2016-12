Tarifa de ônibus em Osasco passará de R$ 3,80 para R$ 4,20 na sexta, 30

A partir de sexta feira, pegar ônibus da viação Osasco ficará R$ 0,40 mais caro. Passará de R$ 3,80 para R$ 4,20.

O decreto do aumento da tarifa de ônibus do transporte coletivo urbano de passageiros do Município de Osasco saiu no diário oficial da cidade e o decreto diz que fica reajustada para R$ 4,20 (quatro reais e vinte centavos), a partir da 0h00 (zero hora) do dia 30 (trinta) de dezembro de 2016.

As passagens escolares serão comercializadas com desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da tarifa,