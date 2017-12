Tarjas vence São Jorge e é campeão da 1ª Divisão de Osasco pela primeira vez

Com público de cerca de 2500 pessoas, Democratas e Último Goli’s decidiram o título da 2ª Divisão, em um jogo muito equilibrado tecnicamente. Raul abriu o placar para o Democratas após escorar cruzamento da direita, porém logo em seguida Araújo empatou para a equipe da Vila Yara. Nas penalidades mais equilíbrio, uma cobrança desperdiçada para cada lado, até que na quinta e última, o atleta do Último Goli’s bateu por cima do gol dando a vitória ao Democratas. Vale lembrar, que na temporada passada as mesmas equipes se enfrentaram na decisão da 3ª Divisão, mas na ocasião, o Último Goli’s saiu vencedor.

Na final da 1ª Divisão, o tradicional São Jorge encarou o vizinho Tarjas, ambos do Jardim Marieta, zona norte de Osasco.

Novamente uma partida muito equilibrada, sendo decidida nos minutos finais da segunda etapa por Sandrinho, ex-jogador do São Jorge, que marcou o gol da vitória da equipe comandada por Batista.

A vitória por 1×0, coroou como campeão um time que vem mantendo uma regularidade impressionante no cenário do futebol amador osasquense. Fundado em 2011, o Tarjas vem de acessos seguidos das divisões inferiores e, em sua segunda temporada na elite conquista o caneco e ganha o direito de disputar a Copa dos Campeões da próxima temporada.

Chega ao fim a Copa Paulista de Incentivo ao Esporte 2017, com competições realizadas pela Liga de Futebol Amador de Osasco juntamente com a Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e Juventude, que contou com o apoio da Prefeitura de Osasco, patrocínio da Vivo, a partir da Lei Paulista de Incentivo do Esporte. Com estas duas competições, colecionando mais um sucesso na promoção e organização, como foi de praxe durante todo o ano nas demais competições, a LFAO sob a presidência do grande esportista Carmônio Gonçalves Bastos, dirigente que revolucionou o esporte amador de Osasco, tornando a Liga como a mais importante de todo o Estado e contando para esse sucesso com a sua competente diretoria, encerra suas atividades neste ano e já inicia o planejamento para as competições de 2018.