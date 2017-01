Tatá Werneck e Ingrid Guimarães são rivais em TOC

Do teatro para os cinemas do Brasil, Tatá Wenerck é uma atriz que está em novelas, campanhas publicitárias e que é idolatrada por milhões de fãs, mas por trás das aparências, está em crise com sua vida pessoal e profissional

Kika K (Tatá Werneck) é uma atriz que está em novelas, campanhas publicitárias e é idolatrada por milhões de fãs. Mas por trás das aparências, está em crise com sua vida pessoal e profissional, enquanto precisa lidar com as limitações de seu Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC). Kika se depara com Felipão, um fã obsessivo (Luis Lobianco), um namorado galã sem noção (Bruno Gagliasso) e os compromissos profissionais marcados pela exigente empresária (Vera Holtz).

No lançamento de um livro de autoajuda que nem mesmo escreveu, Kika recebe a misteriosa visita do verdadeiro autor da obra, que lhe entrega uma mensagem cifrada antes de sumir sem deixar vestígios. Com a ajuda de um dos vendedores da livraria, o fracassado Vladimir(Daniel Furlan), Kika tentará resolver o enigma que pode colocar um fim à sua crise.

Mesmo iniciando sua carreira como atriz tardiamente, Tatá Werneck, protagonista do filme, já tem participações significativas tanto no teatro, na televisão quanto nos cinemas, na maioria das vezes como comediante. Este já é o sétimo filme que a humorista marca presença. Na TV já participou de programas como “Furo MTV”, “Fantástico”, “Caldeirão do Huck”e “Quinta categoria” por exemplo.

“Eu vivo o papel de uma amazona futurista, uma super heroína que vem para salvar o mundo nesse momento pós-apocalíptico. É um filme muito legal, que tem a presença de Vera Holtz, Bruno Gagliasso, Daniel Furlan, Luis Lobianco, Pedro Wagner, Mario Gomes, Patricia Travasso…”, comentou a humorista Tatá Werneck em entrevista.

Depois do filme Loucas para Casar, a dupla de comediantes resolveu repetir a dose. Ingrid Guimarães e Tatá são as atrizes principais de TOC – Transtornada, Obsessiva, Compulsiva. Desta vez as atrizes são rivais e têm uma certa competição, coisa que segundo elas não é um acontecimento tão midiático e que acontece muito na vida real. Ingrid vive o papel de uma atriz consagrada, enquanto Kika K é uma atriz recentemente famosa, mas ainda sonha com o sucesso da rival.

O longa foi escrito e dirigido por Paulinho Caruso e Teodoro Poppovic estreia na próxima quinta-feira, 2 de fevereiro.