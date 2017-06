Taxistas tentam agredir motorista de Uber no Largo de Osasco

Na noite do dia 15 de junho a Guarda Civil de Osasco foi acionada para mediar um conflito que estava ocorrendo no Largo de Osasco entre taxistas e um motorista do aplicativo Uber.

De acordo com os agentes, uma testemunha acionou a guarnição, pois havia vários taxistas chutando um carro e tentando agredir um homem, após constatarem os fatos, os Guardas iniciaram a mediação de conflito através da verbalização o qual não obtiveram êxito, pois no momento da intervenção foram insultados e agredidos por um dos taxistas, diante dos fatos o imobilizaram e conduziram até a Delegacia Seccional para registro da ocorrência.