Telemarketing na Polícia Militar de São Paulo

Conforme o governo do Estado, por meio da Secretaria de Segurança Pública, anunciou nesta semana, dentro de 90 dias, todos os serviços de atendimento do 190 da Polícia Militar serão realizados por atendentes de call center. Com essa terceirização, cujo projeto piloto encontra-se em processo de licitação, os 700 policiais militares, que hoje realizam esse trabalho, passarão a fazer parte do contingente de policiamento de rua.

Ao fazer o anúncio da terceirização do 190 no Estado, o secretário de Segurança, Fernando Grella Vieira, admitiu que os atendimentos por telefone apresentam falhas e que, para corrigi-las, o governo teria que tirar ainda mais 500 policiais das ruas para atender a população pelo 190. E jusficou a medida, afirmando que com a terceirização, o governo de Geraldo Alckmin espera melhorar o atendimento do 190 e, ao mesmo tempo, reforçar o policiamento tanto na Capital como no Interior. Atualmente, os 700 policiais fazem cerca de 150 mil atendimentos diários.

Para o ex-secretário nacional de Segurança Pública José Vicente da Silva Filho, especialista no assunto, a terceirização é um avanço. “É uma inovação importante. As polícias modernas de todo mundo atuam dessa forma. Em Fortaleza, sistema semelhante está em funcionamento há dez anos com bons resultados”, disse.

Claro que, teoricamente, essa medida do goveno revela um avanço e pode mesmo melhorar o atendimento por telefone e também reforçar o policiamento ostensivo. Resta saber se na prática, o atendimento não continuará como é hoje e, principalmente, não operará como os call centers particulares, onde os atendentes pedem para o cidadão aguardar ou vão passando ele para outros ramais. Contudo, devemos aguardar os resultados práticos desse projeto piloto, até porque a segurança no estado necessita, urgentemente, de medidas que possam melhorá-la em todos os sentidos.