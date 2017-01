Televisão amada

Na Record vai terminar “A Escrava Mãe” e vai começar “Escrava Isaura”. Melhor ouvir isso do que ser surdo.

Falando em Record…

Otaviano Costa trabalhou em Amor e Intrigas, novela que está sendo reprisada. O agora apresentador estava começando na carreira de ator. Eram muitas caras e bocas. Muito grito.

Na retrospectiva da Record…

Eu ouvi que os filmes religiosos da emissora foram um sucesso por todo o país. Ainda vou achar um que assistiu. Juro que vou tentar.

Mudando para Band…

O Datena voltou barbudo ao “Brasil Urgente”. Estilo Jô Soares. Por sinal, o apresentador é um bom entrevistador.

Já Rock Story (TV Globo) está cada dia melhor. E com pitadas de humor. A novela ainda não conseguiu ficar ruim. E que atriz é Ana Beatriz Nogueira. Um show. Faz bem todo e qualquer papel.

Gostaria de mandar força para o Willian Bonner. O apresentador anda sofrendo muito nos últimos meses.

Você acredita em tudo que o seu jornalista esportivo predileto diz?

Falando daquele assunto…

Logo, logo começa o “Big Brother”. Um programa de televisão como qualquer outro. Normal. E não sei bem o motivo, muitos reclamam e tem ataquezinho de fúria. Algo bem bobo. Sem falar daqueles que assistem e não admitem.

Aproveitando…

Vou gostar se o Pedro Bial fizer entrevistas no horário do “Programa do Jô” e o próprio Jô fizer algum tipo de programa aos domingos depois do “Fantástico”.

E a Claudia Raia já fez papéis bem melhores em sua carreira. Mas por ser boa atriz, assisto e gosto dela em “A Lei do Amor”.

Falando nisso…

Será que o politicamente correto gostou do personagem do José Mayer levar o filho para perder a virgindade em um bordel?

E claro, por um 2017 sem polêmicas tontas. Deus queira.