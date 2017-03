Televisão Amiga

E o tal Lollapalooza foi muito falado no SPTV (jornal local de São Paulo da Globo). O problema é que não tem nada a ver com o público do telejornal. Minha mãe preferia notícia do Zezé di Camargo & Luciano, por exemplo.

Falando nisso…

Apresentadora xingou um DJ que participou do show. Sorte que os fãs do artista pouco ligam para esse tipo de opinião.

Acabei não citando, mas gostei do último capítulo de Sol Nascente (TV Globo). A novela não foi uma maravilha, mas o final agradou. Minha mãe gostou. Isso é o que importa.

E tem hora que o Vídeo Show (Globo) parece que tem salvação. É só usar e abusar do arquivo da emissora. Simples assim.

Aproveitando…

Graças ao “Vídeo Show” descobri que a Maria de Médici, diretora da Globo, foi uma das rolinhas do coronel Arthur da Tapitanga (Ary Fontoura) em “Tieta”. Genial.

Programa de fofoca tem uma finalidade, falar da vida do artista. Agora, o programa querer se meter na vida pessoal da personalidade é piada. O sujeito faz o que bem entender. Problema dele.

Estou acompanhando a reprise de “Ribeirão do Tempo” na Record. Já estou gostando da novela. Apesar de ser mais uma longa trama e que parece não ter fim.

Falando de TV digital…

Curtindo esse momento histórico de mudanças na televisão. O duro são canais que surgem e somem do nada.

Já alguns comentaristas esportivos acham que ofendendo e xingando vão ter destaque e vão ganhar espaço. Ser bom é tão simples, pena que muitos ainda não entenderam.

E os programas de domingo continuam pautando todos os “debates” da semana. Alguns canais falam mais dos outros do que deles mesmos. Tudo bem estranho.

Minha vida profissional é falar de jogador de futebol e de artistas. Graças a Deus não puxo o saco de nenhum deles. E nem tento ser amiguinho.

E ainda leio gente cobrando realidade em novela. Uma das coisas mais bobas que já vi. Frase batida, mas… Novela é novela.

Falando em novela…

Tem ator que é tão bom, mas tão bom, que parece fácil fazer novela. E um dia acho que eu ainda vou fazer. Será!?

Perguntinhas…

Somente minha pessoa confunde todas essas novelas bíblicas da Record? E posso achar chatas?

Para fechar…

Você acredita em amizade entre emissoras de televisão?