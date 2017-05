Televisão Dançante

Terminando uma “Malhação” e começando outra “Malhação” (Globo). A palavra fim não quer dizer fim nesta novela. Por sinal, antigamente a Globo não usava o termo “último capítulo” para sua trama infantojuvenil.

Aproveitando…

Gosto das temporadas mais adultas. E esta nova parece que vai ser bem assim.

Minha mãe chora até assistindo “Malhação”.

Falando em minha mãe…

Uma atriz que ela anda elogiando é a Ingrid Guimarães. Vem sendo um dos destaques de “Novo Mundo” (Globo). Gosto de ver humoristas nas novelas (ator é ator sempre).

Não lembro se já disse, mas…

Acho o Pedro Bial muito bom.

Mudando de assunto…

Estava reparando em algo que não tem importância alguma. Em algumas novelas, alguns personagens têm o mesmo nome do ator na vida real. Acho bem estranho.

Indo para o jornalismo, g osto quando o Datena mostra a redação da Band. Legal ver profissionais recebendo o seu devido valor.

Sempre comento algo sobre jornalismo esportivo. E lá vai mais um pitaco.

Jornalista adora reclamar que técnico de futebol fecha o treino e não permite imagens. Confesso que não vejo problema algum. O comandante tem direito. Já o jornalista tem que se adaptar.

Uma dúvida…

Posso ser contra e não gostar de muitos programas religiosos na TV?

O Silvio Santos é bom até dando entrevista no dia do casamento da filha. E também nessas oportunidades fala o que bem entender. Sem

medo.

E nada mais engraçado na vida do que ver o “Patrão” dando choque no traseiro dos participantes do seu programa. Genial.

Outro dia, o Whatsapp parou de funcionar no mundo todo. E o fato foi noticiado no “SPTV”, jornal local da Globo. Esse tipo de informação não é para um jornal como o SPTV. Bem estranho.

Mais um assunto daqueles que eu não lembro se já falei.

Gosto do trabalho do repórter do “TV Fama” (Rede TV), Franklin David. Melhorou muito com o tempo. E o mais legal, era da minha sala na faculdade. Uma sala de aula que brotava talentos.

Entre muitos atores que já faleceram e trabalham em “Senhora do Destino”, Vale a Pena Ver de Novo, é sempre bom assistir o Raul Cortez. O cara era fantástico. Mais um que fazia parecer fácil atuar.

Para fechar…