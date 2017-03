Televisão minha de cada dia

E depois de chamar “Minissérie” de “Novela”, a Globo agora anuncia como “Super Série”. Acho tudo isso muito estranho.

Jornalista que mostra a notícia ou jornalista que interage com a notícia? Prefiro o que apenas mostra. Acho bem melhor.

Incrível, apenas na semana passada muita gente descobriu que artista não usa o produto que anuncia nas propagandas. Só rindo mesmo. E lembrando, não tenho nada contra artista que faz publicidade. Vou gostar do famoso de qualquer forma.

Já disse aqui uma vez, não gosto da atriz Nathalia Dill em cenas dramáticas. Mas tenho que admitir, a moça está fazendo muito bem o papel das gêmeas Júlia e Lorena em Rock Story (Globo). Parece mesmo que são duas pessoas diferentes.

E na semana que passou, a personagem Lorena soltou uma ótima frase, “eu sou a gêmea má”. Daquelas cenas que vai ser reprisada por anos e anos no “Vídeo Show”.

Só para citar, muito bom ver o Ronnie Von no palco do “Domingão do Faustão”.

Domingo, friozinho, e na Band passando “Esqueceram de Mim”. Sensacional.

Nem lembro se já comentei, mas…

A Globo vai reprisar “A Grande Família”. Estou bem dividido se gosto da ideia ou não. O programa terminou porque já estava bem desgastado. Que passe pelo menos episódios com o Rogério Cardoso. Tinha imaginado a Globo reprisando algo como “As Noivas de Copacabana”.

O canal Esporte Interativo não pode transmitir o Campeonato Paulista. E a emissora teve uma ideia bem legal. E, no mínimo, interessante. Imagem do locutor e do comentarista transmitindo o jogo, sem imagem da partida. Uma mistura de rádio com televisão. Gosto de empresas ousadas.

SBT continua sendo um canal feliz. Também gosto disso.

Falando nisso…

O Silvio Santos de cabelo branco está a cara do Jece Valadão.

Reportagens longas com temas bobos. Vejo muito por aí. Agora, no “Fantástico” os temas são sempre bem interessantes.

Não foi apenas minha pessoa que achou, muita gente citando que “Novo Mundo”, nova novela das 18 horas, lembra o filme “Titanic”.

O jornalismo esportivo gosta e precisa de jogadores polêmicos, provocadores e encrenqueiros. Pode ter certeza disso. Agora, tem um detalhe bem maluco. Jornalista cobra futebolistas que fale coisas diferentes. Mas quando o cara fala, muitos ficam assustados e criticam. Confesso que isso me deixa bem confuso.

Posso falar um assunto que não tem nada a ver?