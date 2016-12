Televisão na veia

E já estou muito ansioso, esta semana tem o especial do Roberto Carlos. Gênio e o melhor de todos. E você acha que todo ano é igual? E este é um dos motivos do sucesso. Poderia ter um especial todo mês.

Aperto o controle remoto e…

Vejo no SBT uma ex cantora do Rouge interpretando uma freira em “Carinha de Anjo”. Legal. Gosto de artistas que fazem de tudo.

Agora aquela dúvida…

Quando o Willian Bonner vai voltar ao “Jornal Nacional”?

Falando em jornalismo…

Toda vez que tem uma grande tragédia em outro país, os jornalistas entrevistam brasileiros pelo mundo. É preciso tomar um certo cuidado. Nem todos nasceram com o dom das palavras.

E a inveja foi o grande destaque de 2016. Os que mais sofreram com isso? Dudu Camargo, Luciano Huck, Paula Fernandes e Tiago Leifert.

No fim do ano não seria diferente, também tem polêmicas tontas na televisão. Jesus.

Engraçado, o “Vídeo Show”, Globo, costuma pegar umas histórias velhas e requentar como se fosse algo novo. Dia desses apresentaram uma ex modelo que foi viciada em crack. História contada e recontada em vários programas de televisão.

Falando mais de novela…

Continuo assistindo as reprises da Record, “Amor e Intrigas” e “Vidas em Jogo”. O problema são os mesmos atores nas duas tramas, isso sempre me deixa confuso.

E só para lembrar, também estou ansioso para assistir todas retrospectivas da televisão brasileira.

Agora fiquei mal, Sônia Abrão de férias e com matérias repetidas no “A Tarde é Sua”, Rede TV. Que triste. Queria tudo ao vivo.

Já o assunto da moda é falar da forma física do Leandro Hassum. Lógico que eu preferia ele gordo, era muito mais engraçado. Mas quem sou eu para discutir a saúde de uma pessoa. Agora, o Hassum é bom para programa curto de humor. Filme eu não gosto, é muito tempo para muita careta.

Por que o “Brasil Urgente”, Band, reprisa dez mil vezes a mesma reportagem? Um dia ainda vou entender.

E parabéns para todo e qualquer jornalista, e órgão de mídia, que trata quem faz “protesto” como vândalo. Quem destrói patrimônio público não pode ser rotulado de outra forma.

Para fechar…

A Record transmite todo ano um “Amigo Secreto” entre seu elenco. Gostaria de acreditar na amizade sincera entre pessoas. Apenas gostaria.