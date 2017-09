Televisão ou Morte

Minha mãe adorou. Sem falar que estava empolgadíssima com o capítulo de 7 de setembro de “Novo Mundo”, Globo. O dia do “Independência ou Morte”. Foi, literalmente, histórico.

Mais uma novela que parou o Brasil. Sensacional. Adorei tudo.

Sem falar que minha mãe chorou muito.

E o Dom Pedro do Caio Castro foi muito bem interpretado. Um tapa na cara de alguns “intelectuais” que reclamam do trabalho do rapaz.

Falando em novela…

Não gosto das tramas da Glória Perez. Não sou fã. E “A Força do Querer” tem um ou outro núcleo que se destaca. Não acho isso legal.

E sempre bom repetir que sinto muita saudade do Silvio de Abreu escrevendo novelas.

Já em “Pega Pega”…

Cristina Pereira voltou com tudo para a Globo. Depois de uma breve participação em “Haja Coração”, ela está muito bem na novela das 19 horas. Sua personagem Prazeres é bem legal.

Já na Record…

Terminou o reality “A Casa”. Não sei quem ganhou e eu não assisti. Só sei que não teve repercussão alguma. Brasileiro gosta de reality para torcer por um participante. E quando o público fica confuso com o que está assistindo, aí fica difícil ter sucesso.

Uma questão.

O que adianta o programa de televisão ter auditório se a plateia não interage com o apresentador? E nem todos apresentadores são como o mestre e gênio Silvio Santos. Faz qualquer brincadeira simples com o auditório virar show.

Agora, o que realmente me incomoda é plateia baba ovo. Qualquer coisinha bate palma, mesmo quando não concorda.

Uma coisa daquelas nada a ver, mas…

Você tem direito de não gostar. Não tenha receio de falar que não gosta.

Voltando para “Pega Pega”, Globo…

Também gosto muito do trabalho do ator Rodrigo Fagundes, o Nelito da novela. Muitos lembram dele no saudoso e ótimo “Zorra Total” com o bordão “Olha a Faca!”, o Patrick.

Que me perdoem as feias, mas…

Tem coisa mais bonita do que ver a Carla Vilhena na tela do “Jornal Nacional”? É impressionante tanta beleza em uma pessoa só. E competente.

E eu continuo com saudade dela, Hebe Camargo.

Claro que não vai surgiu outra apresentadora como ela, mas sinto falta de alguma coisa parecida.

Estou lendo a biografia da Hebe, Artur Xexéo. Um livro um pouco arrastado, mas recomendo. Sempre bom ler sobre o mundo artístico.

Para fechar…