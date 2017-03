Televisão que eu tanto amo

Ainda vejo algumas pessoas reclamando de Sol Nascente (TV Globo). A novela que está na reta final não foi a melhor do mundo. Mas melhorou bastante nos últimos tempos. E isso eu tenho certeza porque minha mãe não perde um capítulo. E ela não gosta de coisa ruim.

Mudando de assunto…

Um debate tem acontecido. Tudo envolvendo o goleiro Bruno (que certo ou errado está solto pela justiça). Vejo muitos jornalistas falando que não entrevistaria o atleta. Vou falar por mim. Se eu entrevistaria o Bruno? Lógico que sim. Evidente. Sou jornalista e entrevisto toda e qualquer pessoa. Do bonzinho ao vilão, do presidiário ao ex-presidiário. Ou você acha que repórter do Datena, do Marcelo Rezende, escolhe quem quer entrevistar? E só mais uma coisinha, repórter não é juiz.

Como eu já imaginava. Não estou gostando do Datena no rádio (Bandeirantes AM). Sempre falando alto e com sensação que os repórteres estão sempre tensos ao seu lado.

Sempre bom assistir personagens do Roberto Bolaños que não sejam apenas o Chaves e o Chapolin.

Aproveitando, adoro o episódio do Kiko, do Chaves e da Chiquinha indo entregar o jornal na casa da Bruxa do 71.

Falando do “Big Brother”…

Um simples e bom programa de TV causa uma revolta que eu ainda não entendo. Tem até revoltadinhos contra a Globo nas redes sociais. Dou muita risada. A família Marinho perde até o sono com esses “protestos”.

Um salve para quem inventou o controle remoto. Pena que muitos não sabem usar. Preferem ficar assistindo o mesmo canal apenas para reclamar.

Enfim, está terminando Avenida Brasil no Vídeo Show. Três meses foi um baita exagero.

Jogador faz três gols e pede música no Fantástico (Globo). Por que jogador atualmente só pede música evangélica? Apenas uma curiosidade.

Não gosto de ser repetitivo, mas acabei de ler algo muito bom. Um texto lembrando que o Chacrinha pouco ligava para o politicamente correto. Bons tempos.

Televisão e rádio são veículos para quem sabe falar. E para quem sabe se comunicar. E isso eu vejo cada vez menos. Infelizmente.

Alguém mais acha que o Miguel Falabella está sendo pouco aproveitado na Rede Globo. O cara é um talento puro, e merece muito mais espaço.

Uma coisa que eu não gosto?

Jornalista que fora do ar tem uma opinião e no ar tem outra. Pois tem medo da repercussão ou de não agradar este ou aquele. Triste isso.