Televisão que eu tanto amo

Começando mais um Big Brother Brasil (Globo). Aquele programa que é mais um como qualquer outro. E não sei bem o motivo, mas incomoda alguns falsos intelectuais. E daqui a pouco vão surgir aquelas polêmicas bobas, e com este ou aquele candidato sendo acusado de algo. Aquelas coisas de sempre.

Li também que o Rafael Cortez vai participar como repórter dessa edição do “BBB”. Que bom. Gosto do cara. E melhor, parece até que já fez piada de humor negro e nada politicamente correta. Legal.

Não lembro se já falei, mas…

Jornalista tem que ter opinião. Qualquer uma. E nunca pode ser o mais ou menos. E apesar de um ou outro exagero (como faz o César Tralli), gosto de apresentador que comenta notícias do telejornal.

Aproveitando…

Outro dia, eu citei jornalistas esportivos. E reparei em algo, muitos reclamam de entrevistas sempre iguais de jogadores de futebol. E quando uma entrevista é diferente e sincera, aí reclamam. Nem vou falar que profissionais de imprensa não aceitam críticas.

E cada dia parece que está chovendo mais. O competente Datena vai ao delírio.

Não gosto de canal de televisão que passa o dia inteiro com programação religiosa. Apesar que minha mãe adora assistir missa na TV.

E os estudados continuam acreditando em boatos de internet. Jesus!

Não sei o que é pior, o apresentador que não enxerga o que o helicóptero está mostrando ou o apresentador que conversa com a imagem!?

Ainda sou solidário com a Chapecoense. Agora, acho bem ruim e chato ver jornalista com aquele discurso cheio de lamentação. Vejo muita falsidade das pessoas nessas grandes tragédias. Isso muito me incomoda.

Não sou daqueles chatos que reclamam do carnaval. Só não gosto do exagero na TV. Agora, ruim mesmo é transmissão de trio elétrico. Isso sim ninguém merece.

Repetindo uma ideia que já dei ano passado…

A Globo deveria reprisar últimos capítulos de novelas históricas. Seria bem interessante.

E mais um pouquinho de novela…

Nathalia Dill está interpretando irmãs gêmeas em “Rock Story”. Quando a cena é leve, ela vai bem demais. Mas quando precisa de mais dramaticidade, aí fica devendo.

E mais uma frase do ano passado…

Brasil, o país da novela. Graças a Deus.