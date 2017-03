Televisionando você

Globo anunciando o retorno (pela segunda vez) de Senhora do Destino no Vale a Pena Ver de Novo. Algumas novelas poderiam ser reprisadas 600 vezes. Tieta, por exemplo. Agora, não tenho a mesma empolgação com a história da Maria do Carmo (Susana Vieira).

Falando nisso…

Li que a personagem Nazaré Tedesco, Renata Sorrah vai voltar em outra trama de Aguinaldo Silva. Vai ser uma overdose. Tudo bem estranho.

Não sei se já foi reprisada, mas adoraria ver de novo Mico Preto (novela de 1990).

E sempre leio alguma reportagem falando do paradeiro de algum famoso que está sumido. E normalmente está sumido para os outros, não para mim.

Sempre bom quando uma novela termina de forma surpreendente. Por que eu disse isso? Não sei.

Outra coisa que pensei do nada.

Não gosto quando um canal de televisão usa o termo “Urgente” para qualquer notícia boba.

Quando o genial Luiz Alborghetti (jornalista que morreu em 2009) estava no fim de carreira, surgiu outro gênio, Ratinho. Estilos parecidos. Os mais bravos da televisão. Quebravam tudo (literalmente). Está na hora de surgir um novo apresentador desse estilo. Estou na fila. HAHAHAHA

Falando nisso (parte II)…

Queria ter a paciência que o Datena tem com todos da sua equipe. É de uma delicadeza impressionante.

O que é pior, filme cortado para ser chamado de série ou minissérie que é chamada de novela?

Aproveitando…

Acho legal o Vídeo Show mostrar trechos de algumas novelas. Mas “Avenida Brasil” começou em janeiro e está até hoje no ar. Já está enchendo o s…

Acabei de ouvir no telejornal… “Comove o país”. Odeio esse tipo de frase. Outra irritante é aquela… “Chocou o país”. E se eu não fiquei chocado?

Um ator que eu não gosto?

Humberto Carrão, “A Lei do Amor”. Tem cara de nada com coisa nenhuma. Sem falar que é muito cru ainda para um grande papel. Não me convence.

Os atores novos de A Lei do Amor não estão segurando a onda. Cenas fracas e com pouca emoção.

Na internet…

Político dá uma opinião e surge um artista ofendendo e achando que é dono da verdade.

Amor e Sexo (TV Globo), no mesmo dia de A Praça é Nossa (SBT). Nem preciso dizer o que eu prefiro. Entre ter prazer ou rir, sou mais dar gargalhadas com os amigos do Carlos Alberto de Nóbrega.

Para fechar…

Só para lembrar que eu cada dia gosto mais do Caldeirão do Huck (TV Globo). O apresentador conta histórias de uma forma bem interessante de assistir.