Tempos estranhos

A polarização política que se instalou no país nos últimos anos tem produzido posturas e comportamentos que me intrigam e preocupam quanto ao futuro da nação. O acirramento das disputas político-partidárias colocou em lados opostos praticamente cada um dos brasileiros.

Hoje somos taxados obrigatoriamente de esquerda, de direita ou de extrema direita. Para muitos, ou você é petista ou está alinhado do outro lado da trincheira. E o termo trincheira é apropriado porque muitos estão vendo a coisa toda como verdadeira batalha entre inimigos. Questiono sempre quem seriam os grandes interessados nesse entendimento que coloca em choque e divide o Brasil. Hoje basta revelar simpatia por alguma causa, liderança, partido ou governo para ser associado como verdadeiro militante de uma das correntes políticas predominantes. Uma grande bobagem! As propostas de reformas da previdência e trabalhista estão no centro do debate nacional.

Acredito que para um cidadão comum interessa muito se ele poderá se aposentar aos 55 ou aos 70, 80 anos. Lembre-se que a expectativa de vida do brasileiro médio está abaixo dos 80 e em muitas regiões não chega aos 70 anos. Ocorre que esta é, tradicionalmente, uma pauta ligada às lutas trabalhistas e, portanto, da chamada esquerda. E se é de esquerda, “soy contra”, pensam muitos. Essa é uma aberração produzida pela polarização política atual.

Há uma parcela importante da população brasileira que sofrerá consequências profundas com uma eventual aprovação da proposta discutida no Congresso, mas que não esboça nenhuma reação. Chegam ao cúmulo de reproduzirem o discurso governamental de que o sistema vai quebrar se permanecer da forma como está. E como gado manso caminham para o matadouro.Alguns até desejam lutar porque percebem que “a vaca tá indo pro brejo”, mas a vergonha de se manifestarem sob o risco de serem açoitados em público por defenderem uma causa trabalhista os imobiliza.

É a intolerância e o furor dominantes e implacáveis nas redes sociais. Esse desequilíbrio que distorce o presente e compromete nosso futuro está produzindo uma nação doente. Vivemos tempos estranhos.