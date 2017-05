Tenista osasquense começa a se destacar nos Estados Unidos

Guilherme dos Santos começou a jogar tênis aos 11 anos, aos 14 disputou competições estaduais e aos 17 nacionais, atualmente treina em uma universidade americana e é destaque entre os atletas

O morador e tenista de Osasco Guilherme dos Santos começou a se interessar pelo o esporte aos 11 anos. “O meu amor pelo esporte começou através de jogos de videogame”. Os primeiros passos foram no Sesi que fica no bairro do Piratininga. “Eu moro em frente, depois fui treinar no Subtenentes e Sargentos do II Exército que fica no Rochdale.”

Aos 17 anos começou a jogar competições nacionais. Pouco tempo depois, começou a fazer faculdade de Administração, mas parou quando percebeu que não era aquilo que queria para sua vida. “Com três meses, chamei meu pai e disse que não me via em um escritório e que meu sonho era ser jogador de tênis.”

Começava naquele momento uma virada em sua vida, no começo do ano de 2017, ele foi para os Estados Unidos para se especializar no esporte, em poucos meses, foi campeão regional, está em 6º na conferência do Junior College e há poucos dias foi escolhido como “Rookie of the year” ou seja o novato do ano. “O meu sonho é ser o melhor do Brasil e participar da ATP (Competições da Associação de Tenistas Profissionais). “Daqui três anos espero participar da ATP e estar entre os melhores, e em 2020 quero participar das olimpíadas.”