Termômetros marcam perto dos 4ºC em Santana de Parnaíba

A manhã desta quarta-feira (05) começou com sol e frio na Capital paulista e na Grande São Paulo. De acordo com os dados das estações meteorológicas automáticas do CGE, esta última madrugada teve temperatura mínima média de 8,5°C, sendo, portanto, a segunda mais fria do ano. A mais fria, continua sendo a do dia 11 de junho, com mínima de 7,6°C.

As menores temperaturas absolutas foram as seguintes: 4,2 em Santana de Parnaíba, 6,2°C em São Mateus, na Zona Leste, 6,4°C em Perus, na Zona Norte e 6,6°C em Pirituba/Jaraguá, na Zona Norte. Por conta dos ventos, a sensação térmica foi de até 2°C inferior a medida feita pelos termômetros.

No decorrer do dia, a presença da massa de ar polar garante mais um dia de tempo estável, ensolarado e seco. A temperatura máxima beira os 20°C, e os menores percentuais de umidade declinam para valores próximos a 40%. A partir do fim da tarde, os ventos que sopram do quadrante leste/sudeste aumentam a sensação de frio.