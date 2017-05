Terra Nossa, um time maranhense que chegou a Osasco neste ano

Por Jesse Brito

No dia 30 de novembro de 1996 deu-se início ao projeto Terra Nossa, tudo começou com um maranhense Nilson Vale (o Americano) natural de Santa Rosa do Jardim uma cidade do interior do Maranhão, que chegou a São Paulo no ano de 1980, como todo nordestino a procura de uma oportunidade na cidade grande.

Após quinze anos da sua vinda para São Paulo, no ano de 1995 Americano conseguiu visitar a sua terra natal no Maranhão resgatando assim suas origens, suas culturas que estavam sendo esquecidas ao decorrer de quinze anos. Foi então que ele teve a ideia de criar um projeto onde em qualquer lugar do Brasil se pudesse concentrar o máximo de maranhenses possíveis para que nestas concentrações as raízes maranhenses jamais pudessem ser esquecida.

O projeto Terra Nossa, nos anos 2000, teve uma recessão de oito anos e o projeto foi retomado no bairro Jardim Imperador na zona leste de São Paulo. O local foi escolhido para retomar o projeto pelo fato de ter vários times, e ser um bairro bem ativo em suas atividades esportivas, o projeto ficou neste lugar por dois anos sempre disputando os campeonatos que tinha por ali.

Em 2010 o projeto ganhou novamente um novo endereço o bairro Tiradentes, também na zona Leste de São Paulo. A justificativa destas mudanças de ares é que o projeto sempre procura os lugares onde há uma grande concentração de times para a disputa de campeonatos. Em 2011, o Terra Nossa participou de um campeonato na Cidade Tiradentes entrando para a história como o único campeão invicto daquele lugar.

Em 2017, o Projeto chegou na cidade de Osasco precisamente no bairro do Jardim Conceição, zona sul da cidade. Em pouco tempo, o time já jogou alguns festivais e amistosos no campo do Conceição.

Embora o time esteja em fase de adaptação na cidade de Osasco, eles querem conquistar o maior número de maranhenses possíveis em da cidade e de município vizinho.

Então se caso alguma comunidade maranhense se interessar em estender este projeto para a sua cidade entre em contato pelo número 95720-7085.