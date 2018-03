Tevê no cardápio

Um dos ambientes cada vez mais presentes na vida do “ser urbano” é o restaurante, não importa se sofisticado ou popular. A vida agitada associada ao custo/benefício e facilidades da vida moderna, tornam a refeição nesses locais uma realidade muito comum para grande parte da população e comigo não é diferente. Além dos atendentes das mesas, o pessoal do balcão e a turma da cozinha (huummm… o cheiro da cozinha…), há um personagem cada vez mais presente nesses lugares – o aparelho de tevê. Faz um sucesso danado, especialmente no horário do almoço, quando muitos querem assistir o noticiário ou ver os gols da rodada. Confesso que a presença da tevê nesses ambientes me leva a alguns questionamentos e incomoda bastante, dependendo da forma como é utilizada. Por considerar a refeição um momento quase sagrado e apropriado, muitas vezes, para uma boa conversa em família ou entre amigos, acho estranho ser acompanhado de um telejornal cheio de violência. Tenho dificuldade em compreender como uma telenovela, que exige atenção exclusiva, pode ser transmitida nesses locais. Também acredito que o volume alto está fora de sintonia com a proposta do ambiente. Os materiais empregados nos revestimentos e o mobiliário de um restaurante convencional só contribuem para reverberar ainda mais os sons existentes, como as conversas dos clientes e falatório da equipe de trabalho, no caso de bares e botecos. Misturado ao som alto de televisão, é poluição sonora na certa! Embora atrapalhe alguns, a maioria parece não se incomodar com o fato. Ao pesquisar superficialmente sobre o tema, descobri que muitos escolhem o local para almoçar ou jantar pela presença da televisão. E ainda tem mais – alguns proprietários confirmam que o faturamento do estabelecimento cresceu depois da instalação do aparelho. É mais uma prova do feitiço que ela – a tevê – exerce sobre as pessoas. Apesar disso, a relação com essa setentona (no Brasil ela chegou nos anos 1950) é sempre revestida de alguma polêmica. Na música “Televisão”, dos Titãs: “a televisão me deixou burro, muito burro demais”. Zeca Baleiro, por sua vez, em “Tevê”: “comercial de xampu, cerveja e celular; mentiras para crer e credicard a consumir o olhar…” E em “Xanel Nº5”, o mesmo Zeca e Fernando Anitelli, de O Teatro Mágico, são enfáticos sobre a relação conturbada com a telinha: “…ela não SAP quem eu sou, ela não fala minha língua… A minha tv tá louca”.