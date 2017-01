Time de Barueri estreia nesta quarta na Superliga B no Ginásio José Correa

Em busca de uma vaga na elite do vôlei feminino nacional, o Hinode GRB estreia na Superliga B nesta terça-feira, 24, às 19h30, no Ginásio José Correa, em Barueri.

O time, dirigido pelo Tricampeão olímpico, José Guimarães Roberto, e com patrocínio do Grupo Hinode, é um sonho antigo do técnico e o primeiro incentivo da empresa dentro das quadras. “Esse projeto é um trabalho de marca muito forte para o Grupo Hinode. Após a ação na novela Sol Nascente, associar o nosso nome à nossa cidade e ainda a um tricampeão olímpico como o José Roberto Guimarães, é certeza de muito sucesso”, diz a Diretora Comercial do Grupo Hinode, Crisciane Rodrigues.

O Hinode GBR, que disputa o primeiro jogo com o São José dos Pinhais, traz novas jogadoras e rostos bem conhecidos, como a ponteira Érika, medalhista de bronze nas Olimpíadas de Sydney, em 2000. “Além de consultora, agora também sou atleta do Grupo Hinode. Duas conquistas ao mesmo tempo!”, conta a jogadora sobre a coincidência.

A Superliga B terá sete rodadas e os próximos jogos do Hinode GRB acontecem no dia 28 de janeiro e 4 de fevereiro. A final do campeonato está programada para o dia 4 de abril.